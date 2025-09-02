Hiszpanie ogłaszają. Szczęsny musi się z tym pogodzić. "Flick zrozumiał"

Tego lata Joan Garcia dołączył do FC Barcelony z Espanyolu za 25 milionów euro. Katalończycy od początku mieli jasny plan - 24-letni Hiszpan zostanie pierwszym bramkarzem drużyny Hansiego Flicka, a jego zmiennikiem będzie Wojciech Szczęsny. Tak to też to wyglądało przy okazji niedzielnego spotkania z Rayo Vallecano, który zakończył się remisem 1:1. Barcelona była słabsza od swoich rywali z Estadio de Vallecas i tylko swojemu bramkarzowi mogła zawdzięczać punkt wywieziony z tego obiektu.

Zachwyty w Katalonii nad Joanem Garcią

"Hansi Flick przyznawał na konferencji prasowej, że mecz w Vallecas z Rayo Vallecano przyniósł Barcelonie złe wieści. Jednak dobra wiadomość, którą przyniósł, wydaje się być najważniejsza ze wszystkich: Joan Garcia pokazał znakomitym występem, jakiego w Barcelonie nie widziano od dawna, że może być bramkarzem, który zapisze nową erę" - tak we wtorek nad hiszpańskim bramkarzem rozpływało się "Mundo Deportivo".

"Flick z pewnością rozumiał, że pośród chwilowych niepowodzeń Barcelony pojawiło się rozwiązanie, które musi być elementem strukturalnym każdej wielkiej drużyny: bramkarz" - podsumowano.

Garcią zachwycał się także Pedri, który stawił się na zgrupowaniu reprezentacji Hiszpanii. - Joan García to niesamowity bramkarz. Naprawdę mnie zaskoczył, odkąd do nas dołączył. Widzieliśmy go w Espanyolu, ale na pierwszych kilku wspólnych treningach byłem pod wrażeniem jego dynamiki, wzrostu, tego, jak gra nogami, jak szybki jest... Poza tym bardzo dobrze się z nim dogaduję - powiedział pomocnik.

Następny mecz FC Barcelona rozegra w niedzielę 14 września o godz. 21:00 u siebie z Valencią. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

