Flick się nie certoli. Oto jaką wiadomość wysłał do piłkarzy

7 - tyle punktów piłkarze FC Barcelony zdobyli w trzech pierwszych meczach tego sezonu w La Lidze. Wszystkie rozgrywali na wyjeździe. Drużyna Hansiego Flicka po dwóch zwycięstwach, w niedzielny wieczór zremisowała z Rayo Vallecano 1:1. Jedynego gola zdobył Lamine Yamal, a najlepszym zawodnikiem FC Barcelony był bramkarz Joan Garcia.

"Flick wysłał jasny i bezpośredni komunikat"

Hansi Flick nie był zadowolony po tym meczu z postawy swojego zespołu. I słusznie, bo Barcelona zawiodła. - W zeszłym roku graliśmy i pracowaliśmy jako drużyna i najważniejsze jest, żeby nie było ego, bo to zabija sukces zespołu. Rozmawiałem dziś o tym z zawodnikami, ponieważ większość z nich jedzie teraz na zgrupowania reprezentacji. I trzeba było to powiedzieć - powiedział Flick.

Właśnie na ten temat była okładka wtorkowego wydania prestiżowego hiszpańskiego "Sportu" o tytule "Ego zabija sukces". Dziennik podkreśla, co dokładnie chciał wyrazić Hansi Flick tymi słowami i czego żąda od swoich piłkarzy

"Hansi Flick, trener FC Barcelony wysłał swoim zawodnikom jasny i bezpośredni komunikat. Tym jednym zdaniem niemiecki trener wyraził swoje niezadowolenie z pewnych postaw w szatni i zażądał od drużyny samokrytyki, refleksji i wspólnego zaangażowania. Flick chciał podkreślić to, co uważał za niedopuszczalne zachowania, mogące wpłynąć na wyniki zespołu w kluczowym momencie sezonu. Menedżer wierzy, że jedność zespołu jest niezbędnym warunkiem zdobywania tytułów" - pisze "Sport".

FC Barcelona po przerwie reprezentacyjnej wreszcie zagra przed własną publicznością - z Valencią (14 września, godz. 21. Cztery dni później (18 września, godz. 21) zespół Flicka rozpocznie Ligę Mistrzów od wyjazdowego starcia z Newcastle.

