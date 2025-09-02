Lewandowski show w Barcelonie! Niesamowite, co zagrał

Robert Lewandowski to przede wszystkim znakomity strzelec. W poprzednim sezonie w FC Barcelonie zdobył we wszystkich rozgrywkach 42 gole w 52 spotkaniach. Co prawda nie udało mu się wywalczyć Trofeum Pichichi dla króla strzelców LaLiga, ale i tak jego wynik był imponujący. Kibice często zarzucają mu jednak, że niewiele daje przy rozegraniu piłki. Czy słusznie?

Być może zmienią swój pogląd, gdy zobaczą nagranie, które udostępnił profil "Pxxdwskiii" na platformie X. To ponad pięciominutowa kompilacja akcji z udziałem Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. Jest ona jednak dość nietypowa. Nie możemy w niej zobaczyć pięknych bramek Polaka, ale to, jak współpracuje z kolegami. Napastnik daje się poznać z zupełnie innej strony.

Od razu da się tam dostrzec atuty Lewandowskiego, o których nie mówi się tak często. 37-latek potrafi kapitalnie zagrać z pierwszej piłki, piętką i znakomicie odnajduje się przy wyprowadzeniu kontrataku. W wielu pokazanych sytuacjach wygrywał walki o górną piłkę, a następnie w tempo, bez przyjęcia lub na jeden kontakt oddawał piłkę partnerom. Przy ataku pozycyjnym lubi natomiast nieco się cofnąć, poprosić o podanie i nieco ożywić grę.

Pięć minut wystarczyło. Tak piszą o Lewandowskim. "Doskonałe"

Pokazane dogrania Lewandowskiego imponowały ogromną precyzją. Otwierały też jego kolegom drogę do bramki. Nic więc dziwnego, że fani byli oczarowani tym nagraniem. - Oto dlaczego Ferran nie może być w wyjściowym składzie w 5 minut - napisał jeden z nich. - To jest to, co czyni go znacznie lepszym od Ferrana - dodał kolejny. - Jego gra łączona i podania są doskonałe, ale przez ostatnie dwa sezony za dużo myśli, gdy otrzymuje piłkę. Jeśli zawsze będzie wykonywał takie podania z pierwszego kontaktu, to taktyka Barcelony zmieni się z dnia na dzień - ocenił z pewnym wyrzutem kolejny.

W trwającym sezonie niestety nie mogliśmy zbyt często podziwiać Lewandowskiego w akcji. Z powodu kontuzji stracił pierwszy mecz ligowy z Mallorcą. W dwóch kolejnych wchodził z ławki na ostatnie minuty. Więcej okazji do gry powinien mieć w trakcie wrześniowego zgrupowania reprezentacji Polski. W czwartek nasza kadra zmierzy się z Holandią. W niedzielę czeka ją mecz z Finlandią. Oba rozpoczną się o godz. 20:45. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

