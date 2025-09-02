Problemy, problemy Flicka. Jest i o Lewandowskim. "Nie udało się"

FC Barcelona rozpoczęła sezon od zwycięstw z Mallorcą (3:0) i Levante (3:2). W trzeciej kolejce doszło jednak do wpadki z Rayo Vallecano (1:1). Jeden z najważniejszych dzienników w stolicy Katalonii wprost pisze o problemach, z jakimi musi zmagać się Hansi Flick.

Tak wygląda krajobraz w Barcelonie. "Szybko wychodzą na jaw"

"Trener Barcelony nie może ustalić składu wyjściowego, a ponieważ skład drużyny nie jest jeszcze zamknięty, szuka rozwiązań, jak widać było w meczu z Rayo. Bardziej niż tabela, Hansiego Flicka martwią braki w zespole, które tak szybko wychodzą na jaw. Nie udało się znaleźć odpowiedniego rozwiązania od samego początku, tak jak miało to miejsce rok temu" - pisze "Mundo Deportivo".

Źródło uważa, że nieoczekiwanym wstrząsem dla Barcelony było odejście Inigo Martineza. W klubie pozostał za to Andreas Christensen, którego sprzedaż wydawała się być przesądzona. "Mundo Deportivo" wprost pisze o tym, że Barcelonie brakuje na boisku lidera - takim był właśnie Inigo Martinez. Jeśli chodzi o ofensywę, to "szczęściem" dla Flicka jest pozyskanie Joana Garcii, który od początku sezonu spisuje się bardzo dobrze.

Dziennik zwraca za to uwagę na fakt, że tak kolorowo nie jest w ofensywie. "Są dwie pozycje w ataku, które budzą wątpliwości trenera i nie dotyczą skrzydeł, ponieważ Raphinha bardziej podoba się jako lewy skrzydłowy niż Rashford, a Lamine Yamal jest królem prawej strony" - czytamy. Jakie są więc największe znaki zapytania w składzie Flicka?

"Mundo Deportivo" uważa, że chodzi o pozycję ofensywnego pomocnika. To miejsce, w którym dochodziło do rotacji - Fermin Lopez zagrał z Mallorcą, Raphinha z Levante, a Dani Olmo z Rayo Vallecano. Póki co Ferran Torres przekonuje też Flicka bardziej niż kontuzjowany ostatnio Robert Lewandowski. Dla Polaka są jednak dobre informacje. "Brak bramek w Vallecas może sprawić, że polski napastnik powróci do ataku" - informuje dziennik.

FC Barcelona po przerwie reprezentacyjnej rozegra domowy mecz z Valencią (14 września, 21:00), zaś cztery dni później rozpocznie występy w Lidze Mistrzów. 18 września zmierzy się na wyjeździe z Newcastle United.