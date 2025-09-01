Boniek się nie certoli. Kilka słów prawdy o Lewandowskim w kadrze Polski

Po czerwcowym zamieszaniu w reprezentacji Polski Robert Lewandowski wrócił do kadry. Już z nowym selekcjonerem u steru ponownie został kapitanem drużyny. Jeszcze blisko trzy miesiące temu "Lewy" poszedł "na wojnę" z Michałem Probierzem, poprzednikiem Jana Urbana. Probierz zabrał opaskę kapitańską doświadczonemu piłkarzowi i przekazał tę decyzję w rozmowie telefonicznej. W odwecie Lewandowski odmówił gry w drużynie narodowej do momentu, kiedy Probierz będzie ją prowadził. Długo nie trwało, a trener podał się do dymisji.

Problem dla rywali, a nie dla Polski

Zdania dotyczące sporu Probierza z Lewandowskim były podzielone, lecz sporo osób stanęło po stronie piłkarza. Wymownie na ten temat wypowiedział się Zbigniew Boniek, który uważa, że 37-latek wciąż jest potrzebny reprezentacji Polski.

- Robert jest zawsze problemem, ale dla przeciwników, a nie dla nas - powiedział Boniek na antenie "Kanału Sportowego".

- Trzeba szczerze i jasno sobie powiedzieć, że miejmy nadzieję, że ten taki zachód słońca, czy schodzenie z europejskiej areny w wykonaniu Roberta będzie trwało jak najdłużej, bo będziemy mieli z tego korzyści. Ale w jego wieku piłkarz nie będzie się rozwijał, tylko zwijał. I chodzi o to, by dla dobra reprezentacji to zwijanie się było jak najwolniejsze - dodał.

Lewandowski w nowej sytuacji w Barcelonie

Na pierwsze zgrupowanie za kadencji Jana Urbana "Lewy" przyjeżdża po trudnym okresie w Barcelonie. W pierwszym meczu sezonu nie grał z powodu kontuzji, a obecnie jest zmiennikiem Ferrana Torresa.

- Psychicznie Robert zawsze przyjeżdżał na zgrupowanie po dwóch-trzech strzelonych golach, po wielkich meczach. Teraz sytuacja trochę się zmieniła, również jeśli chodzi o postrzeganie Roberta po tym, co się stało w tym tygodniu w czerwcu - ocenił Boniek.

- Mam nadzieję, że Robert jest na tyle doświadczonym, twardym i dobrym człowiekiem, że zdaje sobie sprawę z sytuacji, w jakiej się znalazł. Że nie będzie miał psychicznie żadnych problemów, wyjdzie na boisko i będzie starał się dać z siebie jak najwięcej - zakończył.

Dotychczas Lewandowski rozegrał w narodowych barwach 158 meczów, w których strzelił 85 goli.

Teraz przed nami dwa spotkania reprezentacji Polski w eliminacjach do mistrzostw świata. 4 września Biało-Czerwoni zagrają na wyjeździe z Holandią, a trzy dni później na Stadionie Śląskim w Chorzowie podejmą Finlandię.

