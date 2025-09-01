Koniec spekulacji! Gwiazda Barcelony podjęła ostateczną decyzję ws. przyszłości

Fermin Lopez był ostatnio na ustach całej Barcelony. Nie tak dawno gruchnęła informacja, że o 22-latka zabiega Chelsea. Kataloński "Sport" informował nawet, że w Londynie mógłby liczyć na zarobki na poziomie 15 milionów euro brutto za sezon, podczas gdy w Barcelonie zarabia jedynie 6 mln. Do klubu miała nawet wpłynąć oferta opiewająca na 58 milionów euro. Czym się skończyło?

Media: Fermin zdecydował ws. oferty z Chelsea. "Miał wątpliwości"

Fermin dostał od władz Barcelony czas na decyzję. Nie miał go zbyt wiele, bo w poniedziałek zamyka się okno transferowe w najlepszych europejskich ligach. Zdaniem "Mundo Deportivo" ta została już podjęta: piłkarz pozostanie w ekipie Hansiego Flicka. - Co prawda miał wątpliwości, biorąc pod uwagę duże zainteresowanie Chelsea, ale ostatecznie postanowił nie forsować swoich planów i nie prosił o odejście z klubu - czytamy.

Zdaniem źródła kwota zaproponowana przez Chelsea była mniejsza, niż wcześniej podawano. Wynosiła 40 milionów euro plus bonusy. Władze klubu uznały jednak, że to zdecydowanie za mało. Dlatego też czekały, czy Fermin sam poprosi o możliwość odejścia. Gdyby tak się stało, podjęłyby dalsze negocjacje. Te mogłyby być jednak trudne, bo Katalończycy wycenili swojego gracza na 90 mln. Ostatecznie do niczego takiego nie doszło. Dlatego też Barcelona w ogóle nie odpowiedziała na ofertę z Londynu.

Lewandowski się ucieszy. Kolega zostaje w klubie

Z takiego obrotu spraw zadowolony może być trener Hansi Flick, który miał dać jasno do zrozumienia, że nie chce stracić 22-latka. Powody do radości ma także Robert Lewandowski. W poprzednim sezonie współpraca na boisku pomiędzy nimi układała się bardzo dobrze, a Fermin asystował przy bramkach Polaka.

W sumie w minionych rozgrywkach Fermin wystąpił w 46 meczach, w których strzelił 8 goli i zaliczył 10 asyst. Zazwyczaj jednak pojawiał się z ławki rezerwowych. Jego kontrakt z FC Barceloną obowiązuje do końca czerwca 2029 r.

