Usłyszeli nazwisko: "Szczęsny" i aż zdębieli. "To niemożliwe"

Wojciech Szczęsny od blisko roku jest piłkarzem FC Barcelony, a jego nazwisko jak sprawiało problemy, tak sprawia nadal. Dla Hiszpanów były reprezentant Polski jest po prostu "Tekiem", bo taki nadali mu pseudonim, skracając imię Wojtek. Wielu z nich wymówienia: "Szczęsny" woli w ogóle się nie podejmować. Wyjątkiem nie są nawet koledzy z szatni.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciech Szczęsny zostanie w Barcelonie? Żelazny: Pewnie nie dotrzymał obietnicy

Szczęsny rzucił wyzwanie kolegom z szatni. "Sądzę, że tylko Lewandowski umie"

Najlepszym dowodem na to jest nagranie, jakie opublikował na Instagramie profil "Collectibol". Widzimy na nim, jak piłkarze FC Barcelony biorą udział w pewnym wyzwaniu. Ich zadaniem jest przeliterowanie nazwiska "Szczęsny". Wydawać by się mogło, że jest to nawet prostsze niż jego wymówienie. W końcu nie trzeba mierzyć się z głoskami "sz", "cz" i "ę". Ale nawet to specjalnie im nie pomogło.

Szczęsny sam zresztą się tego spodziewał. - Zobaczmy, jak moi koledzy potrafią przeliterować moje nazwisko. Sądzę, że tylko Lewandowski umie to zrobić poprawnie, a reszta zrobi to okropnie - powiedział na początku wideo... I się nie pomylił.

Mieli przeliterować nazwisko "Szczęsny". Zdębieli

Gdy tylko zawodnicy FC Barcelony usłyszeli jego nazwisko, zareagowali w bardzo wymowny sposób. Alejandro Baldo jedynie zagwizdał, Joan Garcia stęknął, a Marcus Rashford drapał się po głowie. - Nie mam pojęcia - śmiał się za to Roony Bardghji, łapiąc się za twarz. Nie kłamał. Poszło mu zdecydowanie najgorzej, bo pomylił się już przy... drugiej literze. Pozostali popełniali pierwszy błąd przy trzeciej lub czwartej.

Żadnemu nie udało się zrobić tego poprawnie za pierwszym razem. - To jest niemożliwe - skarżył się Rashford. Po kilku próbach w końcu mu się udało. Do końca dobrnął też Alejandro Balde. Najważniejsze jednak, że zabawa dostarczyła sporo śmiechu nie tylko im samym, ale także widzom.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU