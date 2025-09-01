Flick rozwiał wątpliwości. Jasny sygnał dla Szczęsnego

Co najmniej kilkanaście tygodni trwała saga związana z przedłużeniem kontraktu przez Barcelonę z Wojciechem Szczęsnym. Ostatecznie 84-krotny reprezentant Polski złożył podpis pod nową, dwuletnią umową. W porównaniu do poprzednich rozgrywek, zmianie uległa rola Szczęsnego. W związku z tym, że Barcelona wydała 25 mln euro na sprowadzenie Joana Garcii z Espanyolu, to Szczęsny został drugim bramkarzem w hierarchii Barcelony. Przez dwie pierwsze kolejki Szczęsny nie był zarejestrowany w lidze hiszpańskiej, ale to uległo zmianie przed meczem z Rayo Vallecano.

Co za słowa Flicka o Joanie Garcii. "Rozegrał fantastyczny mecz"

Spotkanie między Barceloną a Rayo Vallecano zakończyło się remisem 1:1, a MVP i bohaterem zespołu Hansiego Flicka został Joan Garcia, którego hiszpańskie media nazwały "wybawicielem". "Zdecydowanie najlepszy zawodnik Barcelony. Dał popis interwencji przeciwko wszystkim graczom Rayo, którzy próbowali go pokonać" - czytamy w prasie po występie reprezentanta Hiszpanii. Jak o jego postawie wypowiadał się Flick?

- Muszę powiedzieć, że Joan Garcia rozegrał dziś fantastyczny mecz. Jestem z niego bardzo zadowolony, bo powstrzymywał niemal wszystkie okazje Rayo Vallecano. Jest szybki, świetnie gra piłką, a także między słupkami nie popełnił żadnych błędów - przekazał trener Barcelony podczas pomeczowej konferencji prasowej.

Te słowa Flicka z konferencji mogą jasno sugerować, że nie planuje on w najbliższym czasie rotacji na pozycji bramkarza, mimo zarejestrowania Szczęsnego. Być może Flick postawi na Polaka w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Tam Barcelona zmierzy się na etapie fazy ligowej z Newcastle United (18.09), PSG (01.10), Olympiakosem Pireus (21.10), Club Brugge (05.11), Chelsea (25.11), Eintrachtem Frankfurt (09.12), Slavią Praga (21.01) i Kopenhagą (28.01).

Tuż po zakończeniu wrześniowej przerwy na mecze reprezentacji Barcelona zagra u siebie z Valencią. To spotkanie odbędzie się 14 września o godz. 21:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

