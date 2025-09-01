Karnego dla Barcelony powinno nie być?! "Sędzia się przyznał"

Rayo Vallecano postawiło FC Barcelonie twarde warunki. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1:1, a sporo wciąż się mówi o sytuacji z 37. minuty. Wówczas w polu karnym upadł Lamine Yamal. Wcześniej 18-latek starł się z Pepem Chavarrią. Pozostaje jednak pytanie, czy kontakt był na tyle duży, by dyktować rzut karny dla Dumy Katalonii.
Arbiter spotkania Mateo Busquets Ferrer wskazał na "wapno", a do piłki podszedł sam Yamal. Gwiazdor Barcelony zamienił rzut karny na gola i goście objęli prowadzenie. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że Busquets Ferrer nie mógł skonsultować decyzji z wozem VAR. Wszystko przez problemy techniczne. Jak opisuje "AS", sędzia według graczy Rayo miał się przyznać do błędu!
W tunelu, gdy piłkarze szykowali się do wyjścia na drugą połowę, zapewniał o tym Isi Palazon. - Panowie, sędzia właśnie przyznał, że się pomylił - powiedział gracz Rayo, a jego słowa uchwyciły kamery DAZN.
W drugiej części spotkania Francisco Perez strzelił gola, który dał Rayo remis. Gospodarze wyglądali na tle Barcelony bardzo dobrze i mogli nawet pokusić się o zwycięstwo. Kapitalnie w bramce spisywał się jednak Joan Garcia. Tuż po meczu Isi Palazon wrócił do sytuacji z rzutem karnym.
- Ostatecznie, kiedy gwiżdżą ci karnego, którego nie było, czujesz wściekłość i bezsilność. Mógłbym tu powiedzieć tysiąc mocnych słów. Sędzia też jest człowiekiem i też się myli, ale dziwnym trafem te błędy zawsze są na korzyść tych samych drużyn. To nas wkurza. Przyznanie się do błędu świadczy o jego uczciwości, powiedział, że się pomylił. Ugryzę się w język" - powiedział w rozmowie z DAZN cytowany przez "AS".
Po trzech kolejkach hiszpańskiej La Ligi Rayo Vallecano ma w swoim dorobku cztery punkty. Barcelona zgromadziła o trzy "oczka" więcej.
Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!