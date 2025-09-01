FC Barcelona już w trzeciej kolejce LaLiga straciła pierwsze punkty w sezonie. W niedzielę zaledwie zremisowała z Rayo Vallecano 1:1. Nie uratował jej nawet Robert Lewandowski, który wszedł na boisko dopiero w 78. minucie w miejsce Ferrana Torresa. Choć wynik nie jest jeszcze powodem do wielkich zmartwień, to w Katalonii już pojawiły się pewne obawy.

REKLAMA

Zobacz wideo Właściciel Widzewa odsłania kulisy klubu. "Będzie burza"

Wskazali główne problemy Barcelony. Zaczęli od... Lewandowskiego

Zespół już w poprzednich meczach nie przypominał "idealnie dostrojonej maszyny, którą Flick zbudował w zeszłym sezonie". Dziennik "Sport" powodów takiego stanu rzeczy upatruje w postawie części zawodników: "począwszy od Lewandowskiego, który powoli osiąga swój optymalny poziom". Luki dostrzega jednak w każdej formacji, a z nazwiska wymienia także Daniego Olmo, który "nie do końca odnalazł się na boisku".

Na tym jednak nie koniec problemów. Te zdaniem "Sportu" mogą wynikać z napięć, które tego lata pojawiły się wokół klubu. - To prawda, nie ma jeszcze nic alarmującego, ale niezaprzeczalne jest, że drużyna porusza się w atmosferze niepewności - czytamy. Dziennikarze zwracają uwagę na zawirowania wokół zapowiadanego na 14 września powrotu na Camp Nou (klub wciąż nie dostał na to zezwolenie - red.), a także na - jak to określili - "dziwne" okienko transferowe. Chodzi o nagłe odejście Inigo Martineza i ostatnie plotki na temat transferu Fermina Lopeza do Chelsea.

Te słowa zabolą Lewandowskiego. Nagle piszą o "schyłku kariery"

Gazeta zwróciła też uwagę, że dość wyraźnie zmieniła się ostatnio nie tylko szatnia FC Barcelony, ale przede wszystkim panująca w niej hierarchia. - Po odejściu lidera pokroju Inigo Martíneza, w okresie schyłku kariery Lewandowskiego, gdy kapitan ter Stegen stracił pozycję, jasne jest, że kilka płyt tektonicznych wkrótce się przesunie - coś logicznego w szatni pełnej młodych talentów, które jednak z trudem wypełniają luki pozostawione przez coraz bardziej odsuniętych weteranów - podsumowano.

Słowa na temat Lewandowskiego brzmią dość niepokojąco. Kontrakt Polaka wygasa po zakończeniu tego sezonu i wygląda na to, że w Hiszpanii raczej mało kto zakłada, że może zostać przedłużony. Według "Sportu" najlepszym antidotum na trwający kryzys (zwłaszcza finansowy) może okazać się klubowa akademia i stawianie na młodzież.