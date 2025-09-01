Trzęsienie ziemi w bramce Barcelony. Tak Hiszpanie nazwali Garcię

FC Barcelona zanotowała udany start nowego sezonu ligi hiszpańskiej. Po zwycięstwach 5:0 nad Mallorką i 3:2 nad Levante, zespół Hansiego Flicka zmierzył się z Rayo Vallecano, a więc uczestnikiem kolejnej edycji Ligi Konferencji. W 40. minucie Barcelona prowadziła 1:0 po tym, jak Lamine Yamal wykorzystał rzut karny. Ostatecznie spotkanie skończyło się remisem 1:1, a Robert Lewandowski pojawił się na boisku w 78. minucie. Zdecydowanie najwięcej pochwał spływa w kierunku Joana Garcii, czyli głównego konkurenta Wojciecha Szczęsnego.

Co za noty dla Joana Garcii. "Wybawiciel" Barcelony

Garcia został wybrany MVP spotkania między Barceloną a Rayo Vallecano. Bramkarz otrzymał najwyższe noty od katalońskich i hiszpańskich mediów. Garcia był określany "wybawicielem" mistrzów Hiszpanii.

"Zdecydowanie najlepszy zawodnik Barcelony. Dał popis interwencji przeciwko wszystkim graczom Rayo, którzy próbowali go pokonać: Ratiu, Isi, Alvaro Garcia. Doskonały w pojedynkach jeden na jednego, pokonany tylko po błędzie obrony przy rzucie rożnym. Frustrował wszystkich piłkarzy Rayo" - pisze dziennik "Sport", który przyznał mu notę 10/10.

"Był cudowny, od obrony strzału Ratiu z bliska, który miał 100 proc. szans na trafienie. Garcia obronił prawie wszystkie próby, zarówno te groźne, jak i te mniej groźne, z wyjątkiem strzału Frana Pereza. Jeżeli Barcelona zdobyła punkt w tym spotkaniu, to głównie dzięki niemu. Jego pierwszy wielki mecz jako piłkarza Barcelony" - komentuje "Mundo Deportivo". "Popisał się świetną obroną przy strzale Ratiu. To była decydująca interwencja. Dobrze ustawiony i pewny przy wszystkich akcjach Rayo" - zauważa "Marca".

"Garcia był znakomity przy obronie strzału Ratiu z bliska, a także przy próbie Isiego Palazona. Z pewnością siebie rozwiązał problemy defensywne drużyny i skutecznie podawał, rozpoczynając grę. Nie mógł nic zrobić przy bramce Frana Pereza. Popisał się też świetną interwencją w sytuacji sam na sam z Jorge De Frutosem" - podsumowuje "AS".

Garcia miał mieszane uczucia po meczu. "Jesteśmy wkurzeni"

Garcia przyznał w pomeczowym wywiadzie, że ma mieszane uczucia po spotkaniu z Rayo, bo wolałby zaliczyć mniej interwencji, ale wygrać ten mecz.

- Wolałbym, żebyśmy wygrali. Próbowałem zatrzymać wszystkie strzały, które do mnie dotarły, z wyjątkiem jednej. Po to właśnie jestem bramkarzem. Jestem zadowolony z mojego występy, ale chciałem wygrać. Jesteśmy wkurzeni, że nie udało nam się wygrać kompletu meczów przed przerwą na mecze reprezentacji. Byliśmy dzisiaj zbyt nieprecyzyjni przy piłce. Nie graliśmy tak, jak chcieliśmy i planowaliśmy - przekazał Garcia.

Tuż po przerwie na kadry Barcelona zagra u siebie z Valencią. To spotkanie odbędzie się 14 września o godz. 21:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

