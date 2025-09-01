Burza w szatni po meczu Barcelona - Rayo. Flick nie wytrzymał. "Zabija sukces"

To był bardzo trudny mecz dla FC Barcelony. W pierwszej połowie Blaugrana wyszła na prowadzeniu dzięki temu, że rzut karny wykorzystał Lamine Yamal. W drugiej części gry do remisu doprowadził Francisco Perez, a podopieczni Hansiego Flicka mieli ogromne kłopoty. Głównie to genialna postawa Joana Garcii w bramce pozwoliła Barcelonie zdobyć punkt.

Flick nie ma wątpliwości. To był dobry transfer

W drugiej części poprzedniego sezonu podstawowym bramkarzem Dumy Katalonii był Wojciech Szczęsny. Teraz Polak w roli rezerwowego może podziwiać wyczyny swojego następcy. Flick bardzo ceni Garcię.

- Dziś nie popełnił żadnych błędów, a z piłką i bez piłki czuje się pewnie. To przyjemność go oglądać. Jego sprowadzenie było dobrą decyzją - mówił po spotkaniu z Rayo niemiecki szkoleniowiec cytowany przez "Sport".

O ile trener mógł pochwalić bramkarza, o tyle inaczej wyglądało to z grą całego zespołu. Flick doskonale zdaje sobie sprawę, że w niedzielę Barcelonie daleko było do jej najlepszej wersji.

- Zgadzam się z Lamine w sprawie braku intensywności, ale popełniliśmy zbyt wiele błędów. W pierwszej połowie mogliśmy zdobyć drugiego gola, ale Rayo zagrało fantastycznie. Nie jestem zadowolony z drużyny, ponieważ mieliśmy zbyt wiele strat piłki - powiedział.

Flick powiedział, co przekazał piłkarzom w szatni

60-latek zabrał też głos na temat innej rzeczy. Powiedział dziennikarzom, o czym rozmawiał ze swoimi podopiecznymi po starciu z Rayo.

- W zeszłym roku graliśmy i pracowaliśmy jako drużyna i najważniejsze jest, żeby nie było ego, bo to zabija sukces zespołu. Rozmawiałem dziś o tym z zawodnikami, ponieważ większość z nich jedzie teraz na zgrupowania reprezentacji. I trzeba było to powiedzieć - zakończył.

Po przerwie reprezentacyjnej pierwszy mecz w lidze FC Barcelona rozegra 14 września. O godz. 21:00 podejmie Valencię.

