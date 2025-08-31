Flick zdecydował ws. Lewandowskiego i Szczęsnego. Tak Barcelona zagra z Rayo

Hiszpańskie media miały ból głowy, próbując przewidzieć skład na dzisiejszy mecz FC Barcelony. Nie mogły zdecydować się, co do roli, którą będzie pełnił dziś Robert Lewandowski - część przewidywała jego występ od pierwszej minuty, część stawiała na Ferrana Torresa. Wszystkie były za to zgodne, co do tego, że Wojciech Szczęsny nie ma szans na występ w tym spotkaniu.

Jest skład Barcelony na mecz z Rayo. Flick zdecydował ws. Lewandowskiego

Mecz Rayo Vallecano - FC Barcelona rozpocznie się już o godzinie 21:30. Barcelona właśnie pokazała skład na to spotkanie w swoich mediach społecznościowych. Hansi Flick da dzisiaj szansę Ferranowi Torresowi od pierwszej minuty, co oznacza, że na ławce rezerwowych usiadł Robert Lewandowski. Z kolei Wojciech Szczęsny - zgodnie z oczekiwaniami - także znalazł się w gronie rezerwowych. Polski golkiper wraca do kadry meczowej po tym, jak w sobotę wieczorem w końcu został zarejestrowany w La Liga.

Wyjściowa jedenastka FC Barcelony na mecz z Rayo Vallecano: Joan Garcia - Kounde, Eric Garcia, Christensen, Balde - de Jong, Pedri, Dani Olmo - Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha

Rezerwowi: Araujo, Cubarsi, Lewandowski, Rashford, Fermin, Casado, Martin, Szczęsny, Jofre, Dro, Fernandez, Kochen

FC Barcelona może dzisiaj wygrać trzeci mecz z rzędu w La Liga. W meczu z Rayo Vallecano będzie zdecydowanym faworytem - ostatnią porażkę w starciu z tym zespołem zanotowała jeszcze w 2023 roku.

Początek spotkania Rayo Vallecano - FC Barcelona już o godzinie 21:30. Zachęcamy do śledzenia tego meczu w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.