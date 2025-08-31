Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Flick zdecydował ws. Lewandowskiego i Szczęsnego. Tak Barcelona zagra z Rayo
Już o 21:30 rozpocznie się mecz Rayo Vallecano - FC Barcelona. Kibice mistrzów Hiszpanii liczą na to, że dzisiaj zespół Hansiego Flicka odniesie trzecie zwycięstwo z rzędu. Szkoleniowiec Barcelony zdecydował - poznaliśmy już skład, który zagra w tym spotkaniu. Czy Lewandowski wrócił do wyjściowej jedenastki? Co dalej ze Szczęsnym? Tak wygląda skład Barcelony na mecz FC Barcelona - Rayo Vallecano.
SOCCER-SPAIN-LEV-BAR/
Fot. REUTERS/Pablo Morano

Hiszpańskie media miały ból głowy, próbując przewidzieć skład na dzisiejszy mecz FC Barcelony. Nie mogły zdecydować się, co do roli, którą będzie pełnił dziś Robert Lewandowski - część przewidywała jego występ od pierwszej minuty, część stawiała na Ferrana Torresa. Wszystkie były za to zgodne, co do tego, że Wojciech Szczęsny nie ma szans na występ w tym spotkaniu.

Zobacz wideo Właściciel Widzewa odsłania kulisy klubu. "Będzie burza"

Jest skład Barcelony na mecz z Rayo. Flick zdecydował ws. Lewandowskiego

Mecz Rayo Vallecano - FC Barcelona rozpocznie się już o godzinie 21:30. Barcelona właśnie pokazała skład na to spotkanie w swoich mediach społecznościowych. Hansi Flick da dzisiaj szansę Ferranowi Torresowi od pierwszej minuty, co oznacza, że na ławce rezerwowych usiadł Robert Lewandowski. Z kolei Wojciech Szczęsny - zgodnie z oczekiwaniami - także znalazł się w gronie rezerwowych. Polski golkiper wraca do kadry meczowej po tym, jak w sobotę wieczorem w końcu został zarejestrowany w La Liga.

Wyjściowa jedenastka FC Barcelony na mecz z Rayo Vallecano: Joan Garcia - Kounde, Eric Garcia, Christensen, Balde - de Jong, Pedri, Dani Olmo - Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha

Rezerwowi: Araujo, Cubarsi, Lewandowski, Rashford, Fermin, Casado, Martin, Szczęsny, Jofre, Dro, Fernandez, Kochen

FC Barcelona może dzisiaj wygrać trzeci mecz z rzędu w La Liga. W meczu z Rayo Vallecano będzie zdecydowanym faworytem - ostatnią porażkę w starciu z tym zespołem zanotowała jeszcze w 2023 roku.

Początek spotkania Rayo Vallecano - FC Barcelona już o godzinie 21:30. Zachęcamy do śledzenia tego meczu w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/23 Słynny piłkarz reprezentacji Polski, zawodnik Juventusu Turyn i AS Roma, a także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, to: