Godziny do meczu, a tu takie wieści ws. Lewandowskiego. "Decyzja Flicka"

Tylko czternaście minut na boisku spędził Robert Lewandowski w dwóch pierwszych kolejkach La Liga. Bardzo znacząco przyczynił się do tego oczywiście uraz, którego Polak doznał pod koniec okresu przygotowawczego. Bezpośrednio przez to nie zagrał w meczu z Mallorką (0:3), a przeciwko Levante (2:3) jeszcze Hansi Flick wpuścił go z ławki. Wydawałoby się, że teraz, gdy kontuzja to już przeszłość, Lewandowski powinien powrócić do wyjściowej jedenastki. Przy czym wcale tak być nie musi.
Zarówno w pierwszym meczu, jak i w drugim do siatki trafiał Ferran Torres. Hiszpan jest w wysokiej formie od początku rozgrywek, niespecjalnie dając Hansiemu Flickowi powód, by sadzał go na ławce. Tamtejsze media nie mają pewności, kto zagra z Rayo. Dzienniki "Marca", "Sport" czy "AS" twierdzą, że od pierwszej minuty wystąpi Lewandowski, ale nie brakuje też portali, twierdzących inaczej. Z kolei dziennik "Mundo Deportivo" pisze o "wielkiej decyzji Hansiego Flicka".
- W meczu z Rayo Vallecano Flicka czeka największa decyzja w dotychczasowym sezonie. Ważniejsza nawet od tej dotyczącej zastępstwa dla Inigo Martineza. Będzie musiał wybrać między znajdującym się na fali Ferranem Torresem, a Robertem Lewandowskim. Torres zaczynał jako "9" w podstawie pod nieobecność Polaka, ale ten już w starciu z Levante pojawił się na boisku. Jeszcze w zeszłym sezonie strzelił aż 36 goli w 42 meczach - czytamy.
- To bardzo mało prawdopodobne, że Flick spróbuje zmieścić ich obu w wyjściowej jedenastce. Na ten moment bliżej jest, by to Ferran wyszedł w pierwszym składzie, wspierany w ataku przez Yamala i Raphinhę - pisze Gabriel Sans z "Mundo Deportivo".
Decyzję niemieckiego szkoleniowca poznamy w niedzielny wieczór 31 sierpnia. Mecz Rayo - Barcelona rozpocznie się o godzinie 21:30. Dodajmy, że pierwszy raz w sezonie w kadrze meczowej znajdzie się Wojciech Szczęsny, którego Katalończykom udało się w końcu zarejestrować do gry.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!