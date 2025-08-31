Była trzecia nad ranem. Mbappe nie wytrzymał i wrzucił to do sieci

Real Madryt po sporych męczarniach pokonał w sobotę Mallorcę 2:1. Obraz tego meczu byłby jednak zupełnie inny, gdyby nie aż trzy nieuznane bramki - dwie po strzałach Kyliana Mbappe i jedna po uderzeniu Ardy Gulera. W dodatku dwie z tych sytuacji budzą w Hiszpanii ogromne kontrowersje.

Mbappe wściekł się po meczu z Mallorcą. Ten obrazek mówi wszystko

W przypadku obydwu trafień Mbappe powód anulowania gola był ten sam - spalony. Sędzia Jose Maria Sanchez Martinez dwukrotnie otrzymał sygnał ze stanowiska VAR i dwukrotnie podjął decyzję na niekorzyść Realu. O ile do drugiego przypadku z 46. minuty nikt nie ma większych zastrzeżeń, o tyle do pierwszego - już tak.

Chodzi o akcję z siódmej minuty, gdy Mbappe otrzymał długie podanie od Trenta Alexandra-Arnolda i po chwili pewnym strzałem pokonał Leo Romana. Powtórki telewizyjne pokazały, że o spalonym - jeżeli w ogóle do niego doszło - zdecydowały dosłownie milimetry. Niezadowolenia z decyzji sędziego nie krył zresztą sam napastnik Realu, czego wyraz dał w mediach społecznościowych. Po spotkaniu w środku nocy zamieścił na InstaStories telewizyjną grafikę, która ilustrowała całą sytuację. Widać na niej, że poza linią wyznaczoną przez but obrońcy znajdują się jedynie ręce i czubek głowy Mbappe.

"Powinien obciąć sobie rękę". W Hiszpanii wrze po decyzji sędziego

W Hiszpanii więcej jednak mówi się o tym, co spotkało Ardy Gulera. Turek pokonał bramkarza w 55. minucie, ale sędzia Sanchez Martinez po obejrzeniu powtórek również anulował bramkę. Dlaczego? Zanim 20-latek oddał strzał, Martin Valjent trafił piłką prosto w jego rękę. Futbolówka odbiła się następnie od bramkarza, a dopiero potem Guler złożył się do dobitki. Sędzia ostatecznie odgwizdał więc zagranie ręką i przyznał rzut wolny dla Mallorki. Z werdyktem nie mogła się jednak pogodzić spora grupa kibiców Realu, którzy argumentowali, że ręka była przypadkowa. - Zastanawiam się, czy powinien obciąć sobie rękę przed strzeleniem gola - pisał profil Real Madrid Info.

Wydaje się jednak, że i w tym wypadku decyzja była słuszna. Jak wyjaśniło "Mundo Deportivo" zgodnie z przepisami gry gol nie może zostać uznany nawet po przypadkowym zagraniu ręką, chyba że padł w późniejszej fazie akcji, a nie bezpośrednio po nim. W tym wypadku zarówno główny arbiter, jak i sędziowie VAR uznali, że ręka miała bezpośredni wpływ na zdobycie bramki.

Mimo to Guler i tak ma powody do zadowolenia. Dzięki jego trafieniu z 37. minuty oraz bramce Viniciusa Juniora Real wygrał 2:1. Pomocnik otrzymał także tytuł MVP meczu.

