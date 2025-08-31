Jest decyzja ws. Lewandowskiego i Szczęsnego! Flick ogłosił kadrę Barcelony

FC Barcelona w niedzielę zmierzy się na wyjeździe z Rayo Vallecano. Dla mistrzów Hiszpanii będzie to trzeci mecz w tym sezonie LaLiga. W dwóch poprzednich z Mallorcą (3:0) i Levante (3:2) zabrakło m.in. Wojciecha Szczęsnego. Polski bramkarz w obydwu przypadkach nie znalazł się nawet w kadrze meczowej. Jak będzie teraz? Trener Hansi Flick właśnie ogłosił decyzję w tej sprawie.

REKLAMA

Zobacz wideo Właściciel Widzewa odsłania kulisy klubu. "Będzie burza"

Wszystko jasne ws. Lewandowskiego i Szczęsnego. Barcelona ogłosiła

Na oficjalnym profilu FC Barcelony w mediach społecznościowych pojawiła się lista 23 zawodników, którzy pojadą na najbliższe spotkanie na Campo de Vallecas. Znalazło się na niej również nazwisko Wojciecha Szczęsnego. Było to możliwe dzięki temu, że polski bramkarz w sobotę został zarejestrowany do rozgrywek LaLiga. Wcześniej ze względów formalnych nie mógł nawet zasiadać na ławce rezerwowych.

Wśród graczy powołanych na mecz znalazł się także Robert Lewandowski. Napastnik wyleczył już kontuzję i przed tygodniem miał okazję zagrać przez ostatni kwadrans w meczu z Levante. Oczywiście obecność w kadrze meczowej nie gwarantuje jeszcze żadnemu z Polaków miejsca w wyjściowej jedenastce. Hiszpańskie media z pewnymi wyjątkami przewidują jednak, że Lewandowski powinien się w niej znaleźć. Co do obsady bramki, prognozują występ Joana Garcii. Szczęsny prawdopodobnie będzie więc tylko rezerwowym.

Tak wygląda kadra Barcelony na mecz z Rayo Vallecano. Oto lista nieobecnych

Poza naszym bramkarzem po raz pierwszy w tym sezonie w kadrze Barcelony znalazł się lewy obrońca Gerard Martin, który również czekał na rejestrację. Tej nie udało się jeszcze przeprowadzić w przypadku Roony'ego Bardgjiego, dlatego 19-letniego Szweda na tej liście nie ma. Wśród nieobecnych znaleźli się także kontuzjowani Marc-Andre ter Stegen, Marc Bernal oraz Gavi.

Mecz Rayo Vallecano - FC Barcelona odbędzie się w niedzielę 31 sierpnia o godz. 21:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Kadra FC Barcelony na mecz z Rayo Vallecano:

Bramkarze: Joan Garcia, Wojciech Szczęsny, Diego Kochen

Obrońcy: Alejandro Balde, Pau Cubarsi, Andreas Chrsitensen, Jules Kounde, Eric Garcia, Ronald Araujo, Gerard Martin, Jofre Torrents

Pomocnicy: Pedri, Fermin Lopez, Marc Casado, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Dro Fernandez

Napastnicy - Ferran Torres, Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Marcus Rashford, Antonio Fernandez

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU