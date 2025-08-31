Kiedy mecz FC Barcelona - Rayo Vallecano? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

FC Barcelona ma w tym sezonie za sobą dwa ligowe zwycięstwa, choć przyszły one przy skromnym udziale Polaków. Wojciech Szczęsny do tej pory w ogóle nie był zarejestrowany do rozgrywek LaLiga i w obu przypadkach nie znalazł się w kadrze meczowej. Z kolei Robert Lewandowski z powodu kontuzji opuścił mecz z Mallorcą (3:0), a przeciwko Levante (3:2) wszedł na boisko w 76. minucie. W niedzielę FC Barcelonę czeka natomiast mecz z Rayo Vallecano, w którym może dojść do przełomu.

Barcelona zagra z przyszłym rywalem Lecha i Jagiellonii. Wszystkie oczy na Lewandowskiego

Większość najważniejszych dzienników sportowych w Hiszpanii spodziewa się występu Lewandowskiego od pierwszej minuty. Polski napastnik ma być już w pełni wyleczony i nic nie stoi na przeszkodzie, by zajął miejsce w ataku. Teoretycznie w tym starciu będziemy mogli zobaczyć także Wojciecha Szczęsnego. Po odejściu Inakiego Peni w końcu został zarejestrowany i znów ma prawo grać. Wszystko wskazuje jednak na to, że nadal będzie ustępował miejsca Joanowi Garcii i zasiądzie tylko na ławce rezerwowych.

Samo spotkanie może być dla FC Barcelony bardzo wymagające. Rayo Vallecano to ósma drużyna poprzedniego sezonu LaLiga. Wówczas Katalończycy dwukrotnie ją pokonywali, ale bardzo skromnie - w sierpniu 2:1, a w lutym 1:0. Jedynego gola w drugiej z tych konfrontacji strzelił Robert Lewandowski. W sumie przeciwko temu rywalowi Polak grał sześć razy, strzelił mu trzy gole i zaliczył dwie asysty.

W tabeli Rayo z dorobkiem trzech punktów zajmuje obecnie 11. miejsce. W pierwszej kolejce wygrało z Gironą 3:1, a w drugiej przegrało 0:1 z Athletikiem Bilbao. W tym sezonie awansowało także do Ligi Konferencji, gdzie będzie rywalem Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok.

Kiedy i gdzie oglądać mecz Rayo Vallecano - FC Barcelona? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE, WYNIK]

Mecz Rayo Vallecano - FC Barcelona odbędzie się w niedzielę 31 sierpnia na Campo de Vallecas. Początek o godz. 21:30. Transmisję tego starcia można będzie oglądać na żywo na kanale Eleven Sports 1, a także w internecie - na płatnej platformie Polsat Box Go. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo i aktualnego wyniku na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

