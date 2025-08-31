Media: Oto skład FC Barcelony na mecz z Rayo. Co z Lewandowskim i Szczęsnym?

Robert Lewandowski obecny sezon rozpoczął dość pechowo. Na początku sierpnia gruchnęły informacje, że ma problem z mięśniem dwugłowym z lewym udzie. Z tego powodu nie mógł zagrać z Pucharze Gampera z Como, a także w pierwszej kolejce LaLiga przeciwko Majorce (3:0). Przed tygodniem w spotkaniu z Levante (3:2) również nie znalazł się w podstawowym składzie. Wszedł na plac dopiero w 76. minucie. Czy tym razem będzie inaczej?

Lewandowski wraca do składu FC Barcelony? Hiszpanie wydali werdykt

Hiszpańskie media nie są co do tego zgodne. - Ferran, który strzelił dwa gole w dwóch meczach, był podstawowym zawodnikiem w Valencii i na Majorce. Ale ponieważ Lewandowski jest już w pełni wyleczony, decyzja trenera pozostaje niewiadomą - podkreślał kataloński "Sport". Mimo to przewiduje, że w niedzielnym meczu z Rayo Vallecano Hansi Flick postawi ostatecznie na Polaka. Tego samego zdania jest także "AS", "Marca" i "OK Diario".

Nie wszystkie media podzielają jednak taką opinię. Hiszpańskie portal Si.com i onefootball.com twierdzą, że Lewandowski nadal nie jest zdolny do gry od pierwszej minuty i w ataku nadal będzie grał wspomniany Ferran Torres. Wszyscy są za to zgodni, że na skrzydłach wystąpią Lamine Yamal oraz Raphinha.

Oto skład Barcelony na mecz z Rayo Vallecano. Wszystko jasne ws. Szczęsnego

A co z występem drugiego z polskich piłkarzy - Wojciecha Szczęsnego? Hiszpańskie media zgodnie przypominają, że nasz bramkarz w końcu został zarejestrowany do rozgrywek LaLiga. Mimo to żadne z nich nie widzi go w pierwszej jedenastce. Pozycję numer 1 w bramce powinien zachować Joan Garcia.

Poza nim w obronie mają zagrać: Jules Kounde, Alejandro Balde i Pau Cubarsi. Dyskusje wzbudza jedynie pozycja drugiego stopera. Przymierzani są do niej Eric Garcia, Ronald Araujo, a nawet nominalny lewy obrońca Gerard Martin. Z kolei w linii pomocy większość dziennikarzy spodziewa się trójki: Frenkie de Jong, Pedri, Dani Olmo.

Mecz Rayo Vallecano - FC Barcelona odbędzie się w niedzielę 31 sierpnia o godz. 21:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Jedenastka FC Barcelony na mecz z Rayo Vallecano:

Według "AS-a": Joan Garcia - Kounde, Cubarsi, Gerard Martin, Balde - de Jong, Pedri, Dani Olmo - Lamine Yamal, Lewandowski , Raphinha

Joan Garcia - Kounde, Cubarsi, Gerard Martin, Balde - de Jong, Pedri, Dani Olmo - Lamine Yamal, , Raphinha Według "Marki", "Sportu" i "OK Diario": Joan Garcia - Kounde, Eric Garcia, Cubarsi, Balde - de Jong, Pedri, Dani Olmo - Lamine Yamal, Lewandowski , Raphinha

Joan Garcia - Kounde, Eric Garcia, Cubarsi, Balde - de Jong, Pedri, Dani Olmo - Lamine Yamal, , Raphinha Według Si.com: Joan Garcia - Eric Garcia, Cubarsi, Araujo, Balde - Casado, Pedri - Lamine Yamal, Raphinha, Rashford - Ferran Torres

Joan Garcia - Eric Garcia, Cubarsi, Araujo, Balde - Casado, Pedri - Lamine Yamal, Raphinha, Rashford - Ferran Torres Według onefootball.com: Joan Garcia - Kounde, Cubarsi, Araujo, Balde - de Jong, Pedri, Olmo - Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha

