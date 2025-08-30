Flick dostał pytanie o rejestrację Szczęsnego. Wystarczyło jedno słowo

Dla FC Barcelony niedzielny mecz z Rayo Vallecano będzie trzecim oficjalnym spotkaniem w tym sezonie. W dwóch poprzednich Katalończycy wygrali. Najpierw pokonali Mallorcę (3:0), a następnie zwyciężyli w spotkaniu pełnym emocji przeciwko Levante (3:2). W obu tych meczach w kadrze meczowej nie mógł znaleźć się Wojciech Szczęsny. Polak nie został jeszcze zarejestrowany. Czy sytuacja zmieniła się przed starciem z Rayo? Do sprawy odniósł się Hansi Flick.

Flick wyszedł i ogłosił ws. rejestracji Szczęsnego

"Oprócz sytuacji Fermina Lopeza i możliwości opuszczenia FC Barcelona w ostatnich dniach okienka transferowego, Hansi Flick odniósł się również do swoich oczekiwań dotyczących rejestracji Wojciecha Szczęsnego i Roony'ego Bardghji w LaLiga. - Czekamy - powiedział bez podawania dalszych szczegółów" - pisze kataloński dziennik "Mundo Deportivo".

To jasny sygnał od niemieckiego trenera, który nie może skorzystać z polskiego bramkarza i duńskiego skrzydłowego. W pierwszych dwóch kolejkach Flick między słupkami stawiał na Joana Garcię. To zresztą - tak się wydaje - niekwestionowany numer jeden w katalońskiej bramce. W kadrze meczowej na spotkania z Mallorcą i Levante znaleźli się także Inaki Pena i Diego Kochen.

Przypomnijmy, że Wojciech Szczęsny w poprzednim sezonie rozegrał 30 meczów, w których przepuścił 36 goli i zanotował 14 czystych kont. Jego obecność wobec odejścia Inakiego Penii i kontuzji Marca-Andre ter Stegena byłaby cenna dla Hansiego Flicka.