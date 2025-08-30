Tak wygląda terminarz fazy ligowej Ligi Mistrzów. Barcelona już wie

FC Barcelona udanie rozpoczęła sezon La Liga. Wygrała dwa pierwsze mecze z Mallorcą i Levante. Teraz zmierza się z Rayo Vallecano. W tygodniu Katalończycy poznali swoją przyszłość w Lidze Mistrzów. Do tego tematu odniósł się trener Hansi Flick. Zabrał głos na przedmeczowej konferencji.

Flick przemówił. Chodzi o Ligę Mistrzów

- Wszystkie kluby mają ten sam cel - wygrać Ligę Mistrzów, ponieważ są to najlepsze rozgrywki, w jakich bierzemy udział. Ten nowy rozdział jest szalony. Jesteśmy zadowoleni z naszych rywali, każdy mecz będzie inny, ale cieszymy się, że możemy grać w Lidze Mistrzów. W zeszłym sezonie zagraliśmy świetny półfinał i zasługiwaliśmy na coś więcej. W tym sezonie postaramy się osiągnąć więcej - powiedział niemiecki trener na spotkaniu z dziennikarzami meczem trzeciej kolejki La Liga z Rayo Vallecano.

FC Barcelona w sobotę poznała kalendarz spotkań w Lidze Mistrzów. Już wiadomo, że pierwszym meczem Katalończyków w elitarnych rozgrywkach będzie wyjazdowe starcie z Newcastle United, które zaplanowano na 18 września na 21:00.

W październiku zespół Flicka czeka domowy mecz z PSG (1 października, 21:00), a także starcie w roli gospodarza z Olympiakosem (21 października, 18:45). W listopadzie Barcelona poleci do Belgii na mecz z Clubem Brugge (5 listopada, 21:00), a także do Londynu na spotkanie z Chelsea (25 listopada, 21:00).

Grudzień będzie czasem tylko jednego spotkania w Lidze Mistrzów. FC Barcelona ugości u siebie Eintracht Frankfurt (9 grudnia, 21:00). Niewykluczone, że tego dnia odżyją wspomnienia w Robercie Lewandowskim, który grając w Bundeslidze upodobał sobie strzelanie goli temu zespołowi. Więcej o bilansie polskiego napastnika z tegorocznymi rywalami w Lidze Mistrzów pisaliśmy na Sport.pl w tym miejscu.

W styczniu FC Barcelona zakończy udział w fazie ligowej Ligi Mistrzów dwoma meczami. Najpierw uda się do Pragi na spotkanie ze Slavią (21 stycznia, 21:00), a tydzień później ugości FC Kopenhagę (28 stycznia, 21:00).

Terminarz FC Barcelony:

18 września, Newcastle United (wyjazd), 21:00

1 października, PSG (dom), 21:00

21 października, Olympiakos (dom), 18:45

5 listopada, Club Brugge (wyjazd), 21:00

25 listopada, Chelsea (wyjazd), 21:00

9 grudnia, Eintracht Frankfurt (dom), 21:00

21 stycznia, Slavia Praga (wyjazd), 21:00

28 stycznia, FC Kopenhaga (dom), 21:00

