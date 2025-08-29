Ostatnie dni do kadry, a tu takie wieści z Barcelony. "Dziś lub jutro badania"

FC Barcelona nie schodzi ze zwycięskiej ścieżki. Wygrała wszystkie mecze w okresie przygotowawczym, finał Pucharu Gampera, a także solidnie weszła w sezon La Liga. Triumfowała 3:0 z RCD Mallorca i 3:2 z Levante, ale Hansi Flick nie był w pełni zadowolony z postawy piłkarzy. Teraz przed drużyną spotkanie z Rayo Vallecano. W piątek ze stolicy Katalonii dotarły jednak dość niepokojące informacje. Chodzi o występ jednej z gwiazd w niedzielnym starciu.

Problemy FC Barcelony. Gavi doznał urazu. Dziennikarze uspokajają

Na antenie Catalunya Radio poinformowano o problemach zdrowotnych Gaviego. Hiszpan pojawił się na piątkowym treningu, na którym miał doznać kontuzji kolana. "Dziś lub jutro przejdzie badania" - przekazali dziennikarze. Jak na razie nie wiadomo, jak poważny jest uraz, choć spekuluje się, że to nic groźnego. Mimo wszystko "wątpliwe, czy uda mu się zagrać w niedzielę". Jak na razie Barcelona nie potwierdziła tych doniesień.

Wieść o kontuzji Gaviego z pewnością może podnieść nieco ciśnienie kibicom. Ci wciąż mają w pamięci koszmarny uraz kolana, którego nabawił się w listopadzie 2023 roku. Przez niego przegapił nie tylko resztę sezonu 2023/24, ale i Euro 2024. Na murawę wrócił dopiero w październiku 2024.

Gavi nie znalazł się jeszcze w pierwszym składzie Barcelony w tym sezonie

Póki co Flick nie korzysta z usług Hiszpana od pierwszych minut. Wprawdzie Gavi wystąpił w dwóch meczach tego sezonu, ale na murawie spędził ledwie 66 minut, w trakcie których udało mu się zdobyć asystę. Wchodził dopiero w drugiej połowie.

Pierwszy gwizdek na Campo de Futbol de Vallecas zabrzmi 31 sierpnia o godzinie 21:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego meczu na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Na murawie może pojawić się Robert Lewandowski i to już od pierwszych minut. Polak doszedł do siebie po kontuzji, której doznał w okresie przygotowawczym.

