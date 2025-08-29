FC Barcelona udanie rozpoczęła nowy sezon - wygrała dwa pierwsze mecze z Mallorcą (3:0) oraz Levante (3:2). Klub przygotowuje się także do niedzielnego starcia z Rayo Vallecano. Mimo bardzo dobrego startu, Hansi Flick wciąż nie może skorzystać ze wszystkich zawodników. Nie mówimy tu o kontuzjowanym ter Stegenie, tylko o niezarejestrowanych piłkarzach, na czele z Wojciechem Szczęsnym, Gerardzie Martinie, czy Roonym Bardghjiem.

Złe wieści dla Wojciecha Szczęsnego. Oto lista "priorytetów rejestracyjnych" FC Barcelony

Dziennikarze "Mundo Deportivo" ujawnili właśnie listę "priorytetów rejestracyjnych" FC Barcelony. Jak się okazuje, obowiązuje kolejność zgłoszeń, a Wojciech Szczęsny niestety nie jest na jej szczycie. "Pierwszym zawodnikiem, którego obecność w LaLidze jest spodziewana, jest Gerard Martin, którego obecność przewidywano już w meczu z Levante" - czytamy.

Pomóc ma w tym rozwiązanie kontraktu z Oriolem Romeu, który nie poleciał nawet z drużyną na przedsezonowe tournee po Azji. Zdaniem "MD" klub wkrótce to ogłosi, co zwolni część budżetu na rejestracje.

Jak się okazuje, FC Barcelonie udało się w piątek 29 sierpnia zarejestrować Gerarda Martina. Zagraniczne profile potwierdzają te doniesienia, zamieszczając zrzut ekranu z potwierdzeniem.

Wojciech Szczęsny - według doniesień "Mundo Deportivo" - był kolejnym zawodnikiem na "liście priorytetów", co w przypadku rejestracji Martina oznacza, że teraz władze Blaugrany będą skupiały się na zarejestrowaniu Polaka. Muszą uczynić to jak najszybciej, gdyż klub zamierza wypożyczyć Inakiego Penę do Elche, więc po jego odejściu dostępny będzie tylko Joan Garcia. "Szczęsny przedłużył kontrakt z Barceloną na kolejne dwa sezony, do 2027 roku, po tym jak dobrze zaprezentował się jako awaryjny zmiennik Ter Stegena" - przypomniano.

Kiedy piłkarze zostaną zarejestrowani?

Jako ostatni zarejestrowany ma zostać Roony Bardghji. Zdaniem serwisu czeka on na odejście Hectora Forta, który ma przenieść się do Mallorki na wypożyczenie. "Szwed również może zostać zarejestrowany, jeśli zarząd przedstawi gwarancję sformalizowania jego rejestracji" - czytamy. Ponadto skrzydłowy może zostać zarejestrowany jako zawodnik rezerw, ale Blaugrana nie zdecydowała się na to. "Klub wolał poczekać z uzyskaniem licencji na grę w pierwszym składzie, aby uniknąć konfliktu z LaLigą" - czytamy.

Kiedy rejestracja tych wszystkich zawodników może nastąpić? Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy FC Barcelona jest "przekonana", że uda się ich zarejestrować na mecz z Rayo Vallecano w najbliższą niedzielę (godz. 21:30).

