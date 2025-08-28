Nie do wiary, co zrobili Szwajcarzy. FC Barcelona 'okradziona'

Sportclub Young Fellows Juventus to drużyna, o której słyszał mało który miłośnik piłki nożnej zarówno w Polsce, jak i Hiszpanii, ale co ciekawe - nie jest ona kompletnie obca władzom FC Barcelony. W 2022 roku szwajcarska ekipa miała okazję trenować w kompleksie sportowym Joana Gampera, należącym do Blaugrany, a także rozegrała sparingowe spotkanie z Barcą Atletic, czyli rezerwami słynnego klubu. Ostatnio jednak ta "współpraca" być może zaszła za daleko.
FC Barcelona została "okradziona" z koszulek? Szok w Szwajcarii
W poprzedni weekend na czwartym poziomie rozgrywkowym we Szwajcarii miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Sportclub Young Fellows Juventus pokonał na wyjeździe FC Baden 2:1, ale to nie wynik meczu zwrócił uwagę mediów. A koszulki gości, które do złudzenia przypominały alternatywny komplet strojów FC Barcelony z sezonu 2022/2023. Jak zbadali dziennikarze... ekipa z Zurychu korzystała właśnie z nich. Tylko nakleiła swoje logo na logo FC Barcelony oraz swojego sponsora w miejsce "Spotify".
Po meczu głos zabrał Sebastian Bauert, asystent trenera w szwajcarskim zespole. - Nie, nie mamy problemów finansowych. Mój tata po prostu lubi te koszulki. Jest wielkim fanem Barcy - stwierdził człowiek, którego ojciec Piero Bauert pełni funkcję dyrektora sportowego oraz wiceprezydenta w Sportclub Young Fellows Juventus (cytat za "que.es").
Na ten moment FC Barcelona nie wypowiedziała się o niecodziennym pomyśle szwajcarskiej drużyny.
