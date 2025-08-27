Flick czeka na decyzję. Trzęsienie ziemi w Barcelonie. "48 godzin"

FC Barcelona udanie rozpoczęła nowy sezon. Wygrała dwa pierwsze mecze w La Liga. Niektórzy mogą się zastanawiać nad tym, czy do końca okna transferowego do klubu trafi jeszcze jakiś zawodnik. Tego póki co nie wiemy, ale media informują o możliwym... odejściu. Jeden z piłkarzy dostał 48 godzin na podjęcie decyzji. W grze jest transfer do angielskiego giganta.
"Barca ze spokojem patrzy na 'sprawę Fermina'". Klub zdawał sobie sprawę, że pochodzący z Huelvy zawodnik może otrzymać oferty w ostatniej chwili, jak to ma miejsce w przypadku Marca Casado, a pojawienie się tematu Chelsea odbywa się bez nerwów. Barcelona powiedziała zawodnikowi, aby nie podejmował decyzji w pośpiechu i zakomunikowała, że "ma 48 godzin na zadecydowanie, czy idzie do Chelsea" - czytamy w katalońskim "Sporcie".
Źródło uważa, że Chelsea zamierza zaproponować za Fermina Lopeza 58 milionów euro. Póki co zawodnik normalnie trenuje. Miał także okazję porozmawiać z Hansim Flickiem, który nie chciałby już tracić żadnego ważnego zawodnika.
"Sport" zwraca uwagę na fakt, że trener Barcelony nie będzie jednak robić problemów w przypadku odejścia. Nikt nie będzie w Katalonii przetrzymywany wbrew jego woli. Lopezowi wysłano jasny sygnał, by zadeklarował się co do swojej przyszłości na długo przed niedzielnym meczem Barcelony z Rayo Vallecano.
Co istotne - "Sport" uważa, że odejście Lopeza nie byłoby równoznaczne z pozyskaniem zastępstwa. W dotychczasowej historii Chelsea i FC Barcelony było wielu zawodników, którzy grali w obu klubach. Najbardziej znanymi przypadkami są oczywiście Pedro i Cesc Fabregas. W niedawnej przyszłości kluby wymieniały się piłkarzami. Jednym z nich był Pierre-Emerick Aubameyang.
Fermin Lopez to wychowanek FC Barcelony. W jej barwach rozegrał do tej pory 89 meczów. Zdobył w nich 19 goli i zaliczył 11 asyst.
