Kompletny chaos w Barcelonie. Lada chwila mogą stracić gwiazdę

Do końca letniego okienka transferowego pozostało kilka dni, a kilku piłkarzy FC Barcelony wciąż nie jest zarejestrowanych przez FC Barcelonę w rozgrywkach La Ligi. Cały czas czekają na to Wojciech Szczęsny oraz Gerard Martin. Obaj mogliby być ważnymi zmiennikami w drużynie prowadzonej przez Hansiego Flicka.

Dani Olmo znów może mieć kłopoty

Większą rolę od Szczęsnego czy Martina z pewnością odgrywałby Dani Olmo. 27-letni reprezentant Hiszpanii jest ważną postacią środka boiska FC Barcelony. W tym sezonie dwa razy pojawiał się w meczach ligowych od początku drugiej połowy. Problem jednak jest taki, że piłkarz od 1 września może nie być uprawniony do gry.

"Barcelona nie musiała ponownie rejestrować Olmo, ponieważ wciąż obowiązuje decyzja z 3 kwietnia wydana przez Wyższą Radę ds. Sportu CSD, która uwzględniała odwołanie złożone przez klub na początku stycznia. Dzięki temu zawodnik mógł dokończyć poprzedni sezon i zagrać w dwóch pierwszych kolejkach obecnych rozgrywek" - czytamy na fcbarca.com.

Sytuacja może jednak ulec zmianie od 1 września w związku z rozstrzygnięciem. Właśnie wtedy Sąd Najwyższy ma ogłosić ostateczny werdykt w sprawie rejestracji pomocnika. Jak informuje "Mundo Deportivo" jeśli decyzja będzie niekorzystna, to FC Barcelona może mieć duży problem z ponowną rejestracją Olmo. Wtedy klub musiałby dostosować się do zasady finansowej 1:1. Zakłada ona równowagę między wydatkami i zyskami z transferów.

Jeśli wyrok będzie jednak korzystny dla FC Barcelony, Olmo będzie wciąż zarejestrowany na podstawie obowiązujących środków tymczasowych.

Olmo w ubiegłym sezonie zagrał w 39 spotkaniach, zdobył 12 bramek i miał siedem asyst.

FC Barcelona po dwóch kolejkach La Ligi z kompletem sześciu punktów jest na drugim miejscu. W trzeciej kolejce drużyna Hansiego Flicka zagra na wyjeździe z Rayo Vallecano (31 sierpnia, godz. 21.30).

