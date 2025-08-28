Yamal już się nie kryje. Pokazał się z nią publicznie

Jakiś czas temu głośno zrobiło się o rozstaniu Lamine Yamala z Alex Padillą. Wszystko przez nagranie, które zamieścił na TikToku jakiś chłopak. Ówczesna partnerka piłkarza FC Barcelony spędzała czas wraz z grupą osób. Kiedy film był nagrywany, kobieta siedziała na kolanach innego mężczyzny. Kiedy kamera została skierowana w tamtą stronę, Padilla powiedziała w języku hiszpańskim: "Przestań, zrujnujesz mnie". Chwilę po tym reprezentant Hiszpanii przestał obserwować dziewczynę na Instagramie.

REKLAMA

Zobacz wideo Najstraszniejsza dzielnica. Szyldy po arabsku i apel: Więcej Yamalów, mniej eksmisji

Lamine Yamal był widywany z dziewczynami po rozstaniu

Po zerwaniu Lamine Yamal długo nie rozpaczał - był widywany w towarzystwie atrakcyjnych i starszych od niego kobiet. Podczas ostatnich wakacji został przyłapany z 12 lat starszą influencerką - Fati Vazquez. Widziano ich, jak razem płynęli na skuterze wodnym, co wywołało poruszenie wśród fanów.

Hiszpański dziennikarz Javi de Hoyos, który wówczas miał okazję porozmawiać z Yamalem dowiedział się, że ten kategorycznie zaprzeczył nt. domniemanego związku. - Mówi, że nie mają ze sobą nic wspólnego - powiedział, cytowany przez kataloński "Sport".

Zobacz też: Flick powiedział, co myśli o ter Stegenie. Taki ma wobec niego plan

Media: Yamal ujawnił związek z raperką

Teraz zagraniczne media donoszą, że 18-letni piłkarz "publicznie ujawnił" swój związek z 25-letnią Nicki Nicole. Kobieta pochodzi z Argentyny i ma 25 lat. "18-letnia gwiazda Barcelony pojawiła się w towarzystwie argentyńskiej piosenkarki, aby uczcić jej 25. urodziny" - pisze The Sun.

Dziennikarze donoszą, że para została zauważona na początku miesiąca w klubie nocnym, gdzie się całowała i pozowała do wspólnych zdjęć.

"Nicole jest wielką gwiazdą w swojej ojczystej Argentynie, a kilka jej przebojów podbiło także Hiszpanię. Wcześniej spotykała się z piosenkarzem Peso Plumą. Para rozstała się w zeszłym roku" - pisze "The Sun".

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU