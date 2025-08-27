Lewandowski wrzucił zdjęcie i się zaczęło. "On nie wygląda jak 37-latek"

Robert Lewandowski skończył niedawno 37 lat. Polak osiągnął wiele w trakcie trwania kariery, co przypomniały mu największe profile piłkarskie w serwisie X z okazji urodzin - w 981 meczach kariery zdobył 695 goli i zaliczył 190 asyst, a indywidualnie sięgał po m.in. Europejskiego Złotego Buta, a także wygrał Złotą Piłkę Klubowych Mistrzostw Świata.

FC Barcelona reaguje na zdjęcie Lewandowskiego

Wielu piłkarzy w tak zaawansowanym jak dla piłkarza wieku, już dawno "odcinałoby kupony", grając w MLS czy Arabii Saudyjskiej. Jednak nie on, ponieważ chce jeszcze coś osiągnąć w europejskiej piłce. Dzięki temu może inspirować młodszych piłkarzy z klubu, albo tych, co śledzą jego karierę. Wielu zawodnikom mogłoby już brakować motywacji do codziennych i intensywnych treningów, jednak nie Polakowi.

Robert Lewandowski wrzucił na instagramową relację zdjęcie z siłowni - na którym jest bez koszulki, a w tle widać urządzenia do ćwiczeń - które podpisał: "trening zrobiony". Fotografia została nawet udostępniona przez oficjalne profile FC Barcelony i zostały opatrzone komentarzem: "Lewy nie odpoczywa".

Pod tym wpisem Blaugrany pojawiło się mnóstwo komentarzy. Część z nich to emoji ognia, ale trafiły się także: "On nie wygląda jak 37-latek", "Budowa ciała Roberta jest niedoceniana", "jest moc" - możemy przeczytać.

Lewandowski jest "ociężały" po kontuzji

Robert Lewandowski robi wszystko, by wrócić do jak najlepszej dyspozycji po kontuzji, której nabawił się przed startem sezonu. Przez to opuścił mecz I kolejki LaLigi przeciwko Mallorce. Z kolei w drugim starciu przeciwko Levante pojawił się na murawie w drugiej połowie. Rozegrał kwadrans, a jego występ ocenił były piłkarz FC Barcelony Daniel Garcia.

- Lewandowski wciąż szuka formy. Robert był daleki od swojej najlepszej dyspozycji. Polak nabawił się kontuzji jeszcze w okresie przygotowawczym, przez co wciąż brakuje mu rytmu meczowego. W spotkaniu z Levante napastnik Barcelony wyglądał na ociężałego i spóźnionego w wielu akcjach, co potwierdza, że powrót do optymalnej formy może zająć mu jeszcze trochę czasu. Ale znakomicie zastępuje go Ferran Torres, który w dwóch meczach zdobył dwie bramki, w tym wyrównującą w sobotę - powiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

