Już wszystko jasne. Tyle oferują Arsenalowi za Kiwiora

Jakub Kiwior tego lata może opuścić Arsenal (zwłaszcza że od początku sezonu nie rozegrał ani minuty). Od pewnego czasu o 25-letniego zawodnika zabiega FC Porto, gdzie niedawno trafił Jan Bednarek. Czy doczekamy się duetu polskich stoperów w barwach portugalskiego giganta?

Jakub Kiwior przejdzie z Arsenalu do FC Porto? "Czeka"

Londyńczycy otrzymali już ofertę za obrońcę. O tym, jak wygląda sytuacja, poinformował włoski dziennikarz Fabrizio Romano. "FC Porto czeka, aż w ciągu najbliższych 24-48 godzin Arsenal podejmie decyzję w sprawie oferty za Jakuba Kiwiora o wartości 26 mln euro" - przekazał w serwisie X.

Następnie odniósł się do informacji, jakoby Polak we wtorek wieczorem miał nawet lecieć do Portugalii. "Kiwior nie miał zamiaru podróżować dziś wieczorem, ponieważ zależało to od decyzji Arsenalu, która wciąż jest wewnętrznie (omawiana - red.)" - wytłumaczył.

Jakub Kiwior czeka na decyzję Arsenalu. Jeden ważny warunek

W tej sprawie jest jeszcze jedna istotna rzecz, mianowicie sprowadzenie następcy 25-latka. To nazwisko już się przewijało. "Zielone światło może zależeć także od rozmów z Bayerem Leverkusen w sprawie Piero Hincapie" - zakończył Romano.

Sprawa jest złożona i zapewne trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać na jej finał, choć okno transferowe zamyka się już niedługo. Sam zawodnik miał wyrazić już zgodę na transfer do Portugalii, zatem wszystko zależy od Arsenalu.

Jakub Kiwior trafił do londyńskiej drużyny w styczniu 2023 r. W jej barwach rozegrał 68 meczów, strzelił trzy gole oraz zanotował pięć asyst. Zdobył z nią Tarczę Wspólnoty 2023.

