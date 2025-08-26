To się dzieje. Przyłapali go na lotnisku w Barcelonie

FC Barcelona rozegrała już dwa mecze w nowym sezonie LaLiga - z Mallorcą (3:0) i Levante (3:2), ale w żadnym z nich w kadrze meczowej nie było Wojciecha Szczęsnego. Wszystko przez to, że Polak nie został zarejestrowany do rozgrywek. Ma to nastąpić w momencie, gdy z klubu odejdzie Inaki Pena. Wówczas zniknie on z listy płac i Barcelona będzie spełniała wymogi Finansowego Fair Play. Wygląda na to, że nastąpi to dosłownie lada moment.

REKLAMA

Zobacz wideo Władymir Semirunnij z polskim obywatelstwem. Łyżwiarz będzie mógł reprezentować Polskę na igrzyskach w Mediolanie

Media: Inaki Pena wyleciał na testy medyczne. Przyłapali go na lotnisku

W poniedziałek hiszpańskie media podały, że Pena przedłuży kontrakt z FC Barceloną o kolejne trzy lata, a jednocześnie uda się na roczne wypożyczenie do Elche. Informacje te potwierdził także Fabrizio Romano. Obecnie załatwiane są formalności wokół finalizacji transferu. Kataloński "Sport" ogłosił nawet, że bramkarz z Alicante jest już w drodze na badanie lekarskie w nowym klubie.

Pena został przyłapany na lotnisku w Barcelonie, skąd we wtorek po południu udał się samolotem rejsowym do Elche. Fotoreporterom udało się nawet zrobić mu zdjęcie. Testy medyczne planowane są na środę. Dziennikarz "Sportu" Carlos Monfort zapowiedział, że transfer zostanie oficjalnie ogłoszony w środę lub czwartek.

To tam zagra Inaki Pena. Dobra wiadomość dla Szczęsnego

Elche to tegoroczny beniaminek LaLiga. W poprzednim sezonie zajął drugie miejsce na jej zapleczu, tuż za Levante. Pena o miejsce w pierwszym składzie będzie rywalizował z 38-letnim Matiasem Dituro oraz sprowadzonym tego lata z Atletico Madryt Alejandro Iturbe. O pozyskanie bramkarza Barcelony miały także rywalizować Celta Vigo oraz włoskie Como.

Choć transfer Peni pozwoli zarejestrować Szczęsnego, polskiego bramkarza na boisku nadal możemy nie oglądać. Hiszpańskie media od dawna przekonują, że hierarchia wśród bramkarzy jest ustalona. Tym pierwszym będzie sprowadzony latem z Espanyolu Joan Garcia. Szczęsny ma być natomiast jego zmiennikiem. Trzeci w kolejności jest natomiast aktualnie kontuzjowany Marc-Andre ter Stegen.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU