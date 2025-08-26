Już wiadomo, co będzie ze Szczęsnym. Hiszpanie ogłaszają

Wojciech Szczęsny dalej nie został zarejestrowany przez FC Barcelonę i nawet nie może być w składzie na mecze ligowe. Sytuacja Polaka jest w dużej mierze uzależniona od losów Inakiego Peni, będącego na wylocie z zespołu.

REKLAMA

Zobacz wideo Syn Jana Urbana skradł show! "Będę musiał się przejechać"

Wojciech Szczęsny czeka na ruch Inakiego Peni. "W najbliższych godzinach"

Hiszpan przedłużył umowę do końca czerwca 2029 r., a niebawem zmieni barwy klubowe. "Jego wypożyczenie do Elche powinno zostać ogłoszone w najbliższych godzinach" - przekazał kataloński dziennik "Mundo Deportivo". Na tym ruchu zyska 35-latek. "Wypożyczenie bramkarza z Alicante zwolni miejsce w budżecie, aby umożliwić zarejestrowanie polskiego golkipera".

Ma to być "zrównoważony ruch" dla wszystkich stron. "Klub rozumie, że Pena potrzebuje być widocznym zawodnikiem poza Camp Nou, po sezonie, w którym miał niewiele okazji do gry" - podkreślono. Za to Szczęsny w obecnej sytuacji wydaje się dobrym numerem dwa - podstawowym bramkarzem jest Joan Garcia, ale bardziej doświadczony Polak w każdej chwili może wejść za niego do bramki i nie obniży poziomu. Co potwierdził, gdy "w poprzednim sezonie był kluczowym graczem".

Wojciech Szczęsny wróci do kadry FC Barcelony po odejściu Inakiego Peni. Wszystko będzie jasne

Aktualnie hierarchia w bramce jest klarowna, choć należy brać pod uwagę jeszcze jednego gracza. "Hansi Flick będzie miał zatem zdefiniowane trio bramkarskie: Garcię jako numer jeden, Szczęsnego jako niezawodnego zmiennika i Marca-Andre ter Stegena, który czeka na powrót i zobaczy, co będzie z jego przyszłością" - czytamy.

Zobacz również: Media: Urban szykuje sensacyjne powołanie. Nikt na niego nie stawiał

Zobaczymy, czy sytuacja z bramkarzami FC Barcelony wyjaśni się przed ligowym meczem z Rayo Vallecano, zaplanowanym na niedzielę 31 sierpnia. W dwóch poprzednich starciach (z Mallorcą i Levante) bramki Katalończyków bronił Joan Garcia, a na ławce siedzieli Pena oraz Diego Kochen.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU