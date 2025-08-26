50 milionów na stole. Kuszą Barcelonę. Flick będzie wściekły

FC Barcelona nie była najaktywniejszym klubem na rynku transferowym. Dotyczy to zarówno zakupów (dołączyli Joan Garcia, Roony Bardghji oraz wypożyczony Marcus Rashford), jak i odejść zawodników (z ważniejszych piłkarzy pożegnał się tylko Inigo Martinez). Jednak przed końcem lata możliwe są jeszcze przetasowania.

FC Barcelona nie szalała na rynku transferowym. Teraz takie wieści

Spore zainteresowanie budzi Fermin Lopez. Zgłaszały się po niego kluby saudyjskie, lecz piłkarz odrzucił ten kierunek. Wśród chętnych są także angielscy giganci, a jeden z nich wydaje się wyjątkowo zdeterminowany w staraniach o reprezentanta Hiszpanii.

"Chelsea złożyła oficjalną ofertę za Fermina" - poinformował kataloński dziennik "Sport". Klubowi mistrzowie świata wykładają na stół 50 mln. Co na to Barcelona? "Rozważa propozycję londyńskiego klubu, która, jeśli zostanie zaakceptowana, rozwiąże problemy z Finansowym Fair Play."

FC Barcelona dostała od Chelsea ofertę za Fermina Lopeza. Może być spór z Hansim Flickiem

Sytuacja jest zawiła. "Interesy trenera Hansiego Flicka, który nie chce zbywać żadnego gracza, są sprzeczne z interesami klubu, który potrzebuje znaczącej transakcji wychodzącej, aby osiągnąć pożądane Finansowe Fair Play" - czytamy. W końcu z powodu braku miejsca w budżecie płacowym dalej nie zostali zarejestrowani Wojciech Szczęsny, Gerard Martin i Bardghji.

Bardzo istotne będzie również zdanie samego Lopeza: "Gra w klubie swojego życia i jest ważnym zawodnikiem. Planuje zostać i spróbować ugruntować swoją pozycję jako podstawowy zawodnik ofensywnego pomocnika, czy też jest gotowy podjąć wyzwanie zdobycia Premier League?". Czasu na namysł nie ma aż tak wiele, gdyż okno transferowe zamyka się w poniedziałek 1 września.

Fermin Lopez zadebiutował w FC Barcelonie w sierpniu 2023 r. Do tej pory rozegrał dla niej 89 spotkań (19 goli, 11 asyst) i zdobył z nią mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla oraz krajowy superpuchar. W tym sezonie zagrał w meczu przeciwko Mallorce (45 minut), ale starcie z Levante przesiedział na ławce rezerwowych. Czas pokaże, czy zagra przeciwko Rayo Vallecano w niedzielę 31 sierpnia.

