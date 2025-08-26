Cios w Barcelonę ze strony UEFA. "Nie zatwierdzi"

Po sezonie 2022/2023 FC Barcelona rozpoczęła na dobre przebudowę Camp Nou i od tamtego czasu domowe spotkania rozgrywała na Stadionie Olimpijskim w Barcelonie. Na początku wyburzono ogromną część starego obiektu, żeby na jego ruinach powstała nowoczesna arena na miarę XXI wieku, a nie obiekt, na którym żyły sobie szczury czy gołębie. Według planów pierwsza faza inwestycji miała zakończyć się z końcem 2024 roku i wtedy klub miał wrócić do swojego domu. Tak się jednak ciągle nie stało.

FC Barcelona nie zagra w Lidze Mistrzów na Camp Nou?

FC Barcelona chciała 10 sierpnia na Camp Nou rozegrać mecz o Puchar Gampera (5:0), ale tego też nie udało się zorganizować. Ciągle nie wiadomo, czy klub tej jesieni wróci na swój domowy obiekt i dlatego działacze szukają alternatyw. Najnowsze doniesienia Heleny Condis z radia COPE wskazują, że UEFA także nie wyda zgody na grę na Camp Nou w fazie ligowej Ligi Mistrzów.

- Barcelonie trudno będzie rozegrać mecze w fazie ligowej na Camp Nou. Powód: Pierwsza faza otwarcia Camp Nou nie obejmowała otwarcia trybuny bocznej, co jest wymogiem UEFA dotyczącym rozmieszczenia kamer telewizyjnych. Barcelona zwróciła się do Rady Miasta z prośbą o pozwolenie na grę na stadionie Montjuic w ramach planu B, jeśli UEFA nie zatwierdzi Camp Nou - przekazała dziennikarka. W tym samym radiu dodano także, że istnieje możliwość, iż Barcelona spotkania ligowe będzie rozgrywać na swoim małym obiekcie w ośrodkowym sportowym.

Ostateczna decyzja ws. gry Barcelony w Lidze Mistrzów na Camp Nou zapadnie w najbliższych dniach, gdyż w czwartek 28 sierpnia losowana będzie faza ligowa. Obecnie Katalończycy przygotowują się do trzeciej kolejki La Ligi, w której zmierzą się na wyjeździe z Rayo Vallecano w niedzielę 31 sierpnia o godz. 21:30.