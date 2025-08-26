Ani Barcelona, ani Real. Oto lider La Liga po dwóch kolejkach

Za nami dwie pierwsze kolejki nowego sezonu La Ligi. Broniąca tytułu FC Barcelona rozpoczęła od wyjazdowych wygranych z Mallorcą 3:0 i Levante 3:2. Z kolei Real Madryt wygrał u siebie 1:0 z Osasuną oraz 3:0 na wyjeździe z Realem Oviedo. Co może jednak zaskakiwać - żadna z tych drużyn nie prowadzi w tabeli hiszpańskich rozgrywek po dwóch seriach gier.

REKLAMA

Zobacz wideo

Niespodziewany lider La Ligi po dwóch kolejkach

A kto przewodzi w tabeli ligi hiszpańskiej na starcie sezonu? Jest to Villarreal, który w pierwszych dwóch meczach pokonał u siebie 2:0 Real Oviedo i rozbił przed własną publicznością Gironę 5:0. Dlatego właśnie, z racji lepszego bilansu bramkowego, drużyna Marcelino Garcii Torala wyprzedza FC Barcelonę i Real Madryt. Komplet punktów po dwóch kolejkach mają także Getafe (wyjazdowe wygrane 2:0 z Celtą Vigo i 1:2 z Sevillą) oraz Athletic (domowe wygrane 3:2 z Sevillą i 1:0 z Rayo Vallecano).

Zobacz też: Zrobili zbliżenie na Cristiano Ronaldo. Te słowa o synu przejdą do historii

Skrócona tabela La Ligi po drugiej kolejce:

Villarreal - bilans bramek 7:0, 6 punktów FC Barcelona - 6:2, 6 pkt Real Madryt - 4:0, 6 pkt Getafe - 4:1, 6 pkt Athletic - 4:2, 6 pkt

Dziwić może brak w czubie tabeli Atletico Madryt. A to dlatego, że ekipa Diego Simeone zaliczyła ogromny falstart, przegrywając w pierwszej kolejce na wyjeździe z Espanyolem 1:2 i remisując u siebie z Elche 1:1. Z dorobkiem punktu Atletico jest aktualnie na 13. miejscu w tabeli.

W trzeciej kolejce La Ligi Villarreal zagra na wyjeździe z Celtą Vigo, FC Barcelona na wyjeździe z Rayo Vallecano, Real Madryt u siebie z Mallorcą, Getafe na wyjeździe z Valencią, a Athletic w delegacji z Realem Betis.