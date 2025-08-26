Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Ani Barcelona, ani Real. Oto lider La Liga po dwóch kolejkach
Brak Realu Madryt albo FC Barcelony na pierwszym miejscu w tabeli La Ligi jest bez wątpienia czymś rzadko spotykanym. Ale tak jest po drugiej serii gier nowego sezonu, gdyż lider może poszczycić się lepszym bilansem bramkowym od obu tych drużyn.
SOCCER-SPAIN-LEV-BAR/
Fot. REUTERS/Pablo Morano

Za nami dwie pierwsze kolejki nowego sezonu La Ligi. Broniąca tytułu FC Barcelona rozpoczęła od wyjazdowych wygranych z Mallorcą 3:0 i Levante 3:2. Z kolei Real Madryt wygrał u siebie 1:0 z Osasuną oraz 3:0 na wyjeździe z Realem Oviedo. Co może jednak zaskakiwać - żadna z tych drużyn nie prowadzi w tabeli hiszpańskich rozgrywek po dwóch seriach gier.

Zobacz wideo

Niespodziewany lider La Ligi po dwóch kolejkach

A kto przewodzi w tabeli ligi hiszpańskiej na starcie sezonu? Jest to Villarreal, który w pierwszych dwóch meczach pokonał u siebie 2:0 Real Oviedo i rozbił przed własną publicznością Gironę 5:0. Dlatego właśnie, z racji lepszego bilansu bramkowego, drużyna Marcelino Garcii Torala wyprzedza FC Barcelonę i Real Madryt. Komplet punktów po dwóch kolejkach mają także Getafe (wyjazdowe wygrane 2:0 z Celtą Vigo i 1:2 z Sevillą) oraz Athletic (domowe wygrane 3:2 z Sevillą i 1:0 z Rayo Vallecano).

Zobacz też: Zrobili zbliżenie na Cristiano Ronaldo. Te słowa o synu przejdą do historii

Skrócona tabela La Ligi po drugiej kolejce:

  1. Villarreal - bilans bramek 7:0, 6 punktów
  2. FC Barcelona - 6:2, 6 pkt
  3. Real Madryt - 4:0, 6 pkt
  4. Getafe - 4:1, 6 pkt
  5. Athletic - 4:2, 6 pkt

Dziwić może brak w czubie tabeli Atletico Madryt. A to dlatego, że ekipa Diego Simeone zaliczyła ogromny falstart, przegrywając w pierwszej kolejce na wyjeździe z Espanyolem 1:2 i remisując u siebie z Elche 1:1. Z dorobkiem punktu Atletico jest aktualnie na 13. miejscu w tabeli.

W trzeciej kolejce La Ligi Villarreal zagra na wyjeździe z Celtą Vigo, FC Barcelona na wyjeździe z Rayo Vallecano, Real Madryt u siebie z Mallorcą, Getafe na wyjeździe z Valencią, a Athletic w delegacji z Realem Betis.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/15 Zbigniew Boniek swoją karierę zaczynał w:

Quiz wiedzy. Jesteś fanem piłki nożnej? Pytamy o najlepszych piłkarzy. Znasz wszystkich?