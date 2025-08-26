Światowa organizacja uderza w FC Barcelonę! To powinno głośno wybrzmieć

Budżet Barcelony powoli dźwiga się po tym, jak rządy Josepa Marii Bartomeu doprowadziły klub na skraj bankructwa. Mimo wszystko pod względem finansowym Barcelonie wciąż jest daleko do ideału, gdyż walczy o to by powrócić do tzw. zasady 1 do 1, wydawania nie więcej niż zarobi. Obecnie znajduje się pod restrykcją przeznaczania na wydatki tylko 60% dochodów. W dodatku ma problemy z zarejestrowaniem niektórych zawodników, czego ofiarą został m.in. Wojciech Szczęsny.

Amnesty International zabrała głos ws. kontrowersyjnej umowy

Z tego względu trudno dziwić się, że zarządzający klubem Joan Laporta ochoczo podpisałby każdą umowę, zapewniającą organizacji dodatkowy zastrzyk gotówki. Taką stał się kontrakt z Demokratyczną Republiką Konga. W zamian za promowanie turystyki kraju na strojach drużyny (logo DRK pojawiło się już na koszulkach treningowych piłkarzy) Barcelona ma otrzymać około 44 miliony euro w cztery lata. Problem polega na tym, że według danych Banku Światowego ten kraj należy do jednego z najbiedniejszych na świecie. W dodatku na jego terenie łamane są liczne prawa człowieka. Ten fakt mierzi Amnesty International, która skomentowała kontrowersyjną umowę klubu, cytowana przez hiszpańską "Markę".

"Wschodni region Demokratycznej Republiki Konga jest naznaczony konfliktem zbrojnym między wspieranym przez Rwandę Ruchem 23 Marca (M23) a grupami wspieranymi przez armię kongijską, w którym dochodzi do zbiorowych gwałtów na kobietach, nadużyć wobec ludności cywilnej oraz kontroli nad terytoriami bogatymi w minerały, takie jak złoto i koltan" - napisała organizacja.

AI podkreśliła też, że zanim kluby zdecydują się na promowanie afrykańskich państw sloganami "Visit Rwanda" (taki napis widnieje na koszulkach Atletico Madryt) czy "DR Kongo-Coeur de l'Afrique", powinny najpierw dostrzec nadużycia, które takie kraje próbują ukryć. Innymi słowy, wkraczając na pole promocji przez sport, stosują tzw. sportswashing. Zwrócono także uwagę, że w DR Kongo dochodzi do arbitralnych zatrzymań, tortur, ograniczeń wolności słowa i dużej liczby wyroków śmierci.

Barcelona twierdzi, że umowa ma na celu promowanie piłki nożnej oraz kultury sportu i pokoju, a sam slogan odnosi się do kulturowej i sportowej różnorodności Demokratycznej Republiki Konga.

