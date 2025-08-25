Rywal Szczęsnego odchodzi z Barcelony! Jest potwierdzenie

FC Barcelona ma już za sobą dwa mecze ligowe, a Wojciech Szczęsny wciąż nie może znaleźć się w kadrze meczowej drużyny. Katalończycy mają zyskać miejsce w Finansowym Fair Play na rejestrację Polaka do gry w La Lidze poprzez wypożyczenie Inakiego Peni. Sprawa zdaje się zmierzać do końca, choć możliwy jest nieoczekiwany finał.

Pena dołączy do beniaminka

Już w poniedziałek kilku hiszpańskich dziennikarzy zgodnie pisało, że Pena ma trafić do Elche. Potwierdził to Fabrizio Romano, podkreślając, że trwa sprawdzanie dokumentów na linii Barcelona - Elche. Wcześniej bramkarz przedłużył z Dumą Katalonii kontrakt o trzy lata. Teraz ma natomiast zostać wypożyczony.

Zainteresowanie Peną wykazywały m.in. Como i Celta Vigo, stąd niektórym kibicom jego wybór mógł wydawać się zaskakujący. Nie może on jednak dziwić, patrząc na to, że Elche znajduje się blisko miasta rodzinnego golkipera, czyli Alicante.

Pena przegrał rywalizację. Polacy tym żyli

W poprzednim sezonie przez pewien czas Pena był pierwszym bramkarzem FC Barcelony. Pod koniec września 2024 klub oficjalnie zakontraktował Wojciecha Szczęsnego.

Polak dość długo musiał czekać na debiut w nowych barwach. Początkowo to na Hiszpana częściej stawiał Hansi Flick, ale później Szczęsny wygrał rywalizację o miejsce w składzie.

Przed sezonem 2025/26 niemiecki szkoleniowiec dał jasno do zrozumienia, że nie widzi dla Peni miejsca w zespole. Szczęsny ma być drugim bramkarzem, a pierwszym ściągnięty z Espanyolu Joan Garcia. W klubowej kadrze jest również młodziutki Diego Kochen.

