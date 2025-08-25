Rywal Szczęsnego odchodzi z Barcelony! Jest potwierdzenie

FC Barcelona ma już za sobą dwa mecze ligowe, a Wojciech Szczęsny wciąż nie może znaleźć się w kadrze meczowej drużyny. Katalończycy mają zyskać miejsce w Finansowym Fair Play na rejestrację Polaka do gry w La Lidze poprzez wypożyczenie Inakiego Peni. Sprawa zdaje się zmierzać do końca, choć możliwy jest nieoczekiwany finał.
Już w poniedziałek kilku hiszpańskich dziennikarzy zgodnie pisało, że Pena ma trafić do Elche. Potwierdził to Fabrizio Romano, podkreślając, że trwa sprawdzanie dokumentów na linii Barcelona - Elche. Wcześniej bramkarz przedłużył z Dumą Katalonii kontrakt o trzy lata. Teraz ma natomiast zostać wypożyczony.
Zainteresowanie Peną wykazywały m.in. Como i Celta Vigo, stąd niektórym kibicom jego wybór mógł wydawać się zaskakujący. Nie może on jednak dziwić, patrząc na to, że Elche znajduje się blisko miasta rodzinnego golkipera, czyli Alicante.
W poprzednim sezonie przez pewien czas Pena był pierwszym bramkarzem FC Barcelony. Pod koniec września 2024 klub oficjalnie zakontraktował Wojciecha Szczęsnego.
Polak dość długo musiał czekać na debiut w nowych barwach. Początkowo to na Hiszpana częściej stawiał Hansi Flick, ale później Szczęsny wygrał rywalizację o miejsce w składzie.
Przed sezonem 2025/26 niemiecki szkoleniowiec dał jasno do zrozumienia, że nie widzi dla Peni miejsca w zespole. Szczęsny ma być drugim bramkarzem, a pierwszym ściągnięty z Espanyolu Joan Garcia. W klubowej kadrze jest również młodziutki Diego Kochen.
