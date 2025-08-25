Szok. Odszedł z Realu po 17 latach i nie może znaleźć klubu

Lucas Vazquez, licząc lata juniorskie, spędził w poszczególnych drużynach Realu Madryt 17 lat. Kluczowa w kontekście jego kariery była decyzja "Królewskich" po sezonie 2014/15. Vazquez był wówczas wypożyczony do Espanyolu, a Real skorzystał z opcji pierwokupu za kwotę miliona euro. Dopiero później Hiszpan zadebiutował w pierwszym zespole.

Vazquez "żółnierzem". Ważna postać Realu

Zazwyczaj Vazqueza nie wymieniało się w gronie najważniejszych graczy "Królewskich", ale jego wkład w sukcesy drużyny był naprawdę duży.

Piłkarz urodzony w Galicji wywalczył z klubem mnóstwo trofeów. Na czele jest pięć triumfów w Lidze Mistrzów, cztery mistrzostwa Hiszpanii i Puchar Króla.

Ostatnie spotkania w barwach Realu rozegrał podczas Klubowych Mistrzostw Świata, które odbyły się na przełomie czerwca i lipca tego roku. Jego licznik występów w ekipie z Madrytu zatrzymał się na liczbie 402. Vazquez strzelił w tym czasie 38 goli i zanotował 75 asysty.

Nie przedłużono z nim kontraktu, ponieważ klub chciał odmłodzić kadrę. Vazquez skończył niedawno 34 lata i ruszył na poszukiwania nowego zespołu. Jak na razie jednak wciąż nie dołączył do żadnej drużyny.

Tego wymagania nie chcą spełnić

9-krotny reprezentant Hiszpanii chciałby podpisać z nowym klubem co najmniej dwuletni kontrakt. Jak informuje dziennik "Sport", to największa przeszkoda w negocjacjach.

Były gracz Realu miał oferty z Hiszpanii, Arabii Saudyjskiej oraz Turcji, ale do porozumienia nie doszło, ponieważ wszyscy chcieli mu zaproponować roczną umowę. Na ten moment nie widać, by nastąpił przełom.

