Ależ wieści. Dwóch reprezentantów Polski może trafić do La Liga

Nie licząc Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego, to w ostatnich latach trudno znaleźć polskich zawodników, którzy zaznaczyliby swoją obecność na hiszpańskich boiskach. Byli m.in. Kamil Piątkowski i Kamil Jóźwiak w Granadzie, ale bez pozostania na dłużej. Wiele jednak wskazuje na to, że w obecnym sezonie La Ligi poza Lewandowskim i Szczęsnym oglądać będziemy dwóch kolejnych zawodników z Polski.

Dwaj kolejni Polacy będą występować w lidze hiszpańskiej?

O kogo chodzi? O tym poinformował Daniel Sobis z Eleven Sports. "Może się zaraz okazać, że LaLiga będzie miała 4 przedstawicieli z Polski. Kacper Urbański coraz bliżej Majorki, a Kamil Piątkowski negocjuje z Getafe. Lekcje u Bordalasa - widzę to!" - przekazał dziennikarz.

W kontekście Kacpra Urbańskiego od dłuższego czasu mówi się o przenosinach do Mallorki. Nicolo Schira poinformował, że zespół z Balearów zapłaci Bologni za transfer polskiego pomocnika trzy miliony euro. Być może w tym klubie 20-latek mógłby się odbudować po całkowicie nieudanym wypożyczeniu do Monzy.

Kamil Piątkowski też jest na wylocie z Red Bulla Salzburg, ale w jego kontekście ostatnio pojawił się temat przenosin do jednego z klubów Championship - Watfordu lub Sheffield United. Wydaje się jednak, że przenosiny do Getafe i szlifowanie twardej gry pod okiem Pepe Bordalasa mogłoby wyjść na dobre 25-letniemu stoperowi.

Czy obaj Polacy trafią do La Ligi? To się okaże w ciągu najbliższych dni, gdyż okienko transferowe zamyka się 1 września.