Oto skład Barcelony na mecz z Levante. Lewandowski dostał zielone światło

Przed tygodniem FC Barcelona wygrała na wyjeździe z Mallorcą 3:0 w pierwszej kolejce nowego sezonu La Ligi. Z racji kontuzji mięśniowej w tamtym spotkaniu nie wystąpił Robert Lewandowski, a Wojciech Szczęsny nie zasiadł nawet na ławce rezerwowych, gdyż nie był zarejestrowany w rozgrywkach La Ligi.

REKLAMA

Zobacz wideo Sensacyjny powrót do reprezentacji Polski?! Jan Urban: Nie wahałbym się

Hansi Flick wybrał skład na mecz FC Barcelony z Levante

W drugiej kolejce La Ligi zespół Hansiego Flicka zagra na wyjeździe z Levante. Ekipa z Walencji w pierwszej serii gier przegrała na wyjeździe 1:2 z Deportivo Alaves. Dobrą wiadomością dla niemieckiego szkoleniowca okazał się fakt, że Robert Lewandowski otrzymał zielone światło do gry przeciwko Levante. Z kolei Wojciech Szczęsny niezmiennie pozostaje niezarejestrowany i sprzed telewizora może obejrzeć ten mecz.

Zobacz też: Nie do wiary co się dzieje na Camp Nou. Oni sami sobie to zrobili

Na kilkanaście minut przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy skład FC Barcelony na to spotkanie i Hansi Flick zdecydował się pozostawić Roberta Lewandowskiego na ławce rezerwowych. Na szpicy, tak jak w meczu z Mallorcą, zagra Ferran Torres. Niewykluczone jednak, że Lewandowski pojawi się na boisku w drugiej części spotkania.

Skład FC Barcelony na mecz z Levante:

Joan Garcia; Alejandro Balde, Pau Cubarsi, Ronald Araujo, Eric Garcia; Marc Casado, Pedri; Raphinha, Marcus Rashford, Lamine Yamal; Ferran Torres

Mecz Levante UD - FC Barcelona rozpocznie się w sobotę 23 sierpnia o godz. 21:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.