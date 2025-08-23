Barcelona nie może zarejestrować Szczęsnego. Jest problem

Chociaż Wojciech Szczęsny na początku lipca podpisał z FC Barceloną kontrakt do czerwca 2027 roku, to ciągle nie został zarejestrowany w rozgrywkach La Ligi. To sprawiło, że przeciwko Mallorce (3:0) w pierwszym składzie zagrał Joan Garcia, a na ławce zasiadł Inaki Pena. Sytuacja powtórzy się także przy okazji sobotniego meczu z Levante, gdyż Szczęsny niezmiennie pozostaje niezarejestrowany w rozgrywkach La Ligi.

Rejestracja Wojciecha Szczęsnego jest zablokowana

Czemu przez ponad miesiąc FC Barcelona nie była w stanie zarejestrować Wojciecha Szczęsnego? Wszystko jest kwestią ciągłych problemów finansowych Katalończyków, którzy muszą doprowadzić do odejścia niektórych zawodników, żeby w limicie płacowym znaleźć miejsce na pensję polskiego bramkarza.

"Sport" w sobotę pisze o "przeszkodach blokujących" rejestracje Wojciecha Szczęsnego czy Gerarda Martina, na których ciągle nie może liczyć Hansi Flick. Gazeta podkreśla, że klub chce pozbyć się Inakiego Peni i Oriola Romeu. "Barcelona napotkała poważną przeszkodę, która utrudniała te transakcje: wysokie pensje zawodników" - czytamy.

"To główny powód, dla którego odejścia Inakiego Peny i Oriola Romeu wstrzymują się, pomimo konieczności uczciwego działania klubu w celu zarejestrowania Wojciecha Szczęsnego, Gerarda Martina i Roony'ego Bardghjiego. Kluby zainteresowane ich usługami nie chcą brać na siebie wysokich pensji. Co więcej, taki scenariusz oznacza również, że kwoty transferowe są niższe, niż oczekiwano, biorąc pod uwagę poziom zawodników" - dodano.

Co więc Barcelona zamierza zrobić z Peną i Romeu? "W przypadku bramkarza z Alicante wszystko wskazuje na to, że przed wypożyczeniem przedłuży on kontrakt, aby obniżyć pensję za bieżący sezon i uczynić ją przystępną dla któregoś z chętnych klubów, w tym Como i Celty. Tylko w ten sposób Barcelona mogłaby pozbyć się całości pensji Peny. Jednak w przypadku Oriola Romeu nie ma innego wyjścia, jak zgodzić się na rozwiązanie jego kontraktu. Barca musiałaby zapłacić mu za pozostały rok (lub jego znaczną część)" - podsumowano. Szykuje się więc telenowela, która potrwa najpewniej do końca okienka transferowego 1 września.

Kolejne spotkanie FC Barcelona rozegra na wyjeździe z Levante w sobotę 23 sierpnia o godz. 21:30. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.