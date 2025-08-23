Kluczowe wieści dla Szczęsnego. Oto co wymyśliła Barcelona

Wojciech Szczęsny w tym sezonie jeszcze nie załapał się do kadry meczowej FC Barcelony. Nie chodzi o sprawy sportowe czy kontuzję, lecz brak miejsca w budżecie płacowym na zarejestrowanie kontraktu Polaka. Być może najbliższe dni przyniosą zwrot w tej kwestii.

Wojciech Szczęsny czeka na rejestrację w FC Barcelonie. Kluczowy ruch Inakiego Peni

Wszystko za sprawą sytuacji Inakiego Peni. Ta jest zawiła - był wypychany, jednak w obliczu problemów z rejestracją Szczęsnego (wcześniej też Joana Garcii) i kontuzją Marca-Andre ter Stegena, okazał się potrzebny. Przynajmniej na jakiś czas.

Obecnie Pena jest zmiennikiem Garcii, lecz zaraz może opuścić Barcelonę. Więcej informacji przekazał hiszpański dziennikarz Juli Claramunt. "Pena przedłuży kontrakt z Barceloną o trzy lata. Do 2029 r." - tak zaczął swój wpis X. Po czym wskazał, gdzie ma odejść 26-latek: "Elche jest najlepiej przygotowane, aby go wypożyczyć. Nie byłoby opcji wykupu".

Inaki Pena przedłuży kontrakt z FC Barceloną i odejdzie do Elche. Wojciech Szczęsny na tym zyska

To wieści są kluczowe dla Polaka. Dlaczego? Kataloński dziennik "Mundo Deportivo" wyjaśnił, że przedłużenie umowy hiszpańskiego bramkarza "zmniejszyłoby jego roczne wynagrodzenie i dałoby klubowi pewien margines, aby spróbować sfinalizować zaległe rejestracje zawodników". Chodzi o Szczęsnego, Gerarda Martina i Roony'ego Bardghjiego (sprawę przyspieszyłyby też odejścia Hectora Forta i Oriola Romeu).

Na razie wspomniani trzej zawodnicy czekają na rejestrację, a FC Barcelona gra kolejne mecze. W sobotę o 21:30 zmierzy się z Levante, relacja tekstowa na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.