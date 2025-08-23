Kluczowe wieści dla Szczęsnego. Oto co wymyśliła Barcelona

Wojciech Szczęsny w tym sezonie jeszcze nie załapał się do kadry meczowej FC Barcelony. Nie chodzi o sprawy sportowe czy kontuzję, lecz brak miejsca w budżecie płacowym na zarejestrowanie kontraktu Polaka. Być może najbliższe dni przyniosą zwrot w tej kwestii.
Wszystko za sprawą sytuacji Inakiego Peni. Ta jest zawiła - był wypychany, jednak w obliczu problemów z rejestracją Szczęsnego (wcześniej też Joana Garcii) i kontuzją Marca-Andre ter Stegena, okazał się potrzebny. Przynajmniej na jakiś czas.
Obecnie Pena jest zmiennikiem Garcii, lecz zaraz może opuścić Barcelonę. Więcej informacji przekazał hiszpański dziennikarz Juli Claramunt. "Pena przedłuży kontrakt z Barceloną o trzy lata. Do 2029 r." - tak zaczął swój wpis X. Po czym wskazał, gdzie ma odejść 26-latek: "Elche jest najlepiej przygotowane, aby go wypożyczyć. Nie byłoby opcji wykupu".
Sprawdź także: Odjęli im 94 punkty! To może być koniec znanego klubu
To wieści są kluczowe dla Polaka. Dlaczego? Kataloński dziennik "Mundo Deportivo" wyjaśnił, że przedłużenie umowy hiszpańskiego bramkarza "zmniejszyłoby jego roczne wynagrodzenie i dałoby klubowi pewien margines, aby spróbować sfinalizować zaległe rejestracje zawodników". Chodzi o Szczęsnego, Gerarda Martina i Roony'ego Bardghjiego (sprawę przyspieszyłyby też odejścia Hectora Forta i Oriola Romeu).
Na razie wspomniani trzej zawodnicy czekają na rejestrację, a FC Barcelona gra kolejne mecze. W sobotę o 21:30 zmierzy się z Levante, relacja tekstowa na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!