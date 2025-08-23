Wszystkie oczy na Lewandowskiego. Tak ma zagrać Barcelona w meczu z Levante

FC Barcelona nie mogła sobie wymarzyć lepszego startu w nowy sezon La Liga. W pierwszej kolejce wygrała na wyjeździe z Mallorcą aż 3:0. Do siatki rywali, którzy mecz kończyli w dziewiątkę, trafiali kolejno Raphinha, Ferran Torres i Lamine Yamal. Katalończycy pokazali, że da się zagrać bez kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego.

Tak poustawiał to Flick. Hiszpanie piszą o składzie Barcelony bez Lewandowskiego

W sobotni wieczór podopieczni Hansiego Flicka rozegrają kolejne spotkanie ligowe. Tym razem - znów w delegacji - zmierzą się z Levante. To rywal, który nie zanotował udanej inauguracji. Piłkarze z Walencji przegrali na wyjeździe z Deportivo Alaves 1:2, a honorowe trafienie zanotował Jeremy Toljan. Faworytem sobotniego starcia będzie oczywiście Barcelona.

Jaki skład na ten mecz zaproponuje Hansi Flick? Trzeba przyznać, że media w Hiszpanii dawno nie były aż tak zgodne. W bramce ponownie zobaczymy Joana Garcię, który jawi się jako niekwestionowany numer jeden na ten sezon.

Linię defensywy powinni stworzyć: Jules Kounde, Ronald Araujo, Pau Cubarsi i Alejandro Balde. Aż trzy z czterech największych dzienników do gry w drugiej linii awizują tercet: Pedri, Gavi i Dani Olmo. Jako jedyna wyłamała się tylko madrycka "Marca", która zamiast Gaviego w podstawowym składzie widzi Frenkiego de Jonga.

W ataku bez zmian. Za zdobywanie goli ma odpowiadać tercet: Lamine Yamal, Ferran Torres i Raphinha. Na ten moment nie wiadomo, czy Robert Lewandowski znajdzie się w kadrze meczowej. Polak w piątek trenował z całym zespołem, ale pozostaje czekać na oficjalny komunikat przed meczem.

Czas pokaże, jak zaprezentuje się Barcelona. Początek spotkania na Estadio Ciutat de Valencia już w sobotę 23 sierpnia o 21:30. Warto dodać, że w ostatnich latach Katalończycy dwukrotnie tracili na tym terenie punkty.

W listopadzie 2019 roku Levante pokonało u siebie Barcelonę 3:1. Honorowe trafienie dla gości zdobył Lionel Messi, a dla rywali trafiali: Jose Campana, Borja Mayoral i Nemanja Radonjić. Dwa lata później ponownie gola zdobył Messi i ponownie Barcelona nie wygrała. Mecz zakończył się wynikiem 3:3, a na liście strzelców zagościli: Gonzalo Melero, Jose Luis Morales, Sergio Leon, wspomniany Messi, a także Pedri i Ousmane Dembele.

Przewidywany skład FC Barcelona na mecz z Levante: