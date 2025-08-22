Już nie ma wątpliwości, co z Lewandowskim. Jest nagranie

Robert Lewandowski wraca do optymalnej formy po urazie uda, przez który opuścił pierwsze spotkanie FC Barcelony w sezonie (3:0 z Mallorcą). Z ośrodka treningowego Katalończyków napływają wieści dotyczące napastnika.

Robert Lewandowski wraca do zdrowia po kontuzji. Dziennikarz pokazał obrazki z treningu

Przekazał je dziennikarz Alejandro Segura. "Trening Barcelony przed meczem z Levante. Lewandowski gotowy na jutrzejszy wyjazd. Polski napastnik przepracował (czwartkowy - red.) trening i (w piątek też - red.) trenuje normalnie" - ogłosił w serwisie X. Do wpisu załączył kilkusekundowe nagranie, na którym widać 37-latka przechadzającego się po boisku treningowym z członkiem sztabu szkoleniowego.

Mistrzowie Hiszpanii czekają na powrót Lewandowskiego. Jeśli będzie gotowy do gry od pierwszej minuty, to trener Hansi Flick niemal na pewno go wystawi. Chociaż przeciwko Mallorce Polaka godnie zastąpił Ferran Torres, zdobywając bramkę (na 2:0).

FC Barcelona czeka na powrót Roberta Lewandowskiego

W stolicy Katalonii wszyscy liczą, że 157-krotny reprezentant Polski w tym sezonie nawiąże do popisów z minionych rozgrywek. Wówczas w 52 meczach zdobył aż 42 bramki (do tego trzy asysty) i bardzo przyczynił się do zdobycia mistrzostwa Hiszpanii, Pucharu Króla oraz krajowego superpucharu.

O tym, czy Robert Lewandowski zagra w meczu Levante - FC Barcelona, przekonamy się w sobotę 23 sierpnia. Początek o godz. 21:30, już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.