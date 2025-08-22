Szczęsny czeka, a tu takie wieści. Barcelona gotowa na najgorszy scenariusz

To nie przypadek, że w to lato FC Barcelona nie była przesadnie aktywna na rynku transferowym i ostatecznie wydała na wzmocnienia łącznie tylko 27.5 mln euro. To nie przypadek też, że tyle mówi się o ewentualnej sprzedaży przez klub Marka Casado. Mistrz Hiszpanii szuka wszelkich sposobów, żeby udobruchać władze La Ligi, które śledzą poczynania Barcy i jej sytuację budżetową.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy po Euro kobieca piłka dalej będzie na topie? Możejko: Płomień może zgasnąć, dlatego trzeba go podsycać

FC Barcelona nie da rady? Hiszpanie donoszą

Finansowe fair play La Ligi mówi przede wszystkim o tym, że klub nie może wydawać więcej niż zarabia - to tak zwana zasada "1 do 1". Diagnoza "Sportu" jest obecnie brutalna. Sam mistrz Hiszpanii dochodzi do wniosku, że prawdopodobnie ostatecznie nie zdoła sprostać tym wymogom. Wszystko rozbija się o sprzedaż miejsc VIP, na którą inaczej patrzy Barca, a inaczej La Liga.

ZOBACZ TEŻ: Ważne wieści dla Szczęsnego. Oto problem Barcelony z Peną

"Sprzedaż biletów VIP ma być kluczem do osiągnięcia równowagi 1 do 1. W biurach Spotify Camp Nou są zdania, że ten zakładany przychód powinien być policzony od razu, w całości. Tymczasem liga jest zdania, że sprzedaż miejsc VIP musi zostać podzielona przez liczbę lat, w ciągu których zostaną spieniężone. To sprawia, że 1 do 1 nie może zostać osiągnięte" - czytamy na portalu katalońskiej gazety.

"Sport" ocenia też, że to właśnie sprzedaż Marka Casado może być dla Barcy "planem B", dzięki któremu klub osiągnie finansową równowagę, będzie w stanie zarejestrować pozostałych zawodników i nie zostanie w żaden sposób ukarany przez ligowe władze. Drużyna jest co prawda zadowolona z 21-latka, ale obecnie pełni on rolę rezerwowego, a na jego pozycji gra też wracający po kontuzji Marc Bernal. Jeśli więc nadarzy się odpowiednia okazja na transfer, a sam piłkarz się na niego zgodzi, to do transakcji dojdzie.