Wiadomo, kto jeszcze imprezował z Kuleszą. "To jest Polska"

Na początku lipca portal "Goniec" opublikował głośny artykuł opisujący alkoholowe ekscesy najważniejszych postaci polskiej piłki, na czele z Cezarym Kuleszą. Mogliśmy w nim m.in. przeczytać, że prezes PZPN w trakcie meczu Polski z Albanią w eliminacjach do EURO 2024 był tak pijany, że "tracił kontakt z rzeczywistością", a innym razem wraz z politykami PiS śpiewał na zakrapianej imprezie pieśń religijną, "Barkę". Piłkarska centrala od początku wskazywała na nierzetelność artykułu "Gońca".

Łukasz Mejza zabrał głos ws. artykułu Gońca

Przedstawiciele Cezarego Kuleszy zapowiadali, że prezes PZPN poczyni kroki prawne w obronie swojego dobrego imienia. On sam powtarzał też, że nagrania, o których pisze "Goniec", tak naprawdę nie istnieją. W czwartek portal postanowił odpowiedzieć na słowa 63-latka. I faktycznie opublikował przywoływany materiał wideo, na którym widać, jak Kulesza bawi się w towarzystwie polityków PiS.

Stanowisko prezesa PZPN się jednak nie zmieniło: w dalszym ciągu zamierza podjąć kroki prawne i utrzymuje, że materiał "Gońca" przekazywał nieprawdziwe informacje. Aferze postanowił przyjrzeć się "Przegląd Sportowy Onet". Według niego oprócz Mejzy oraz Bortniczuka, na imprezie byli obecni również inni politycy PiS. Michał Cieślak, członek Rady Ministrów w drugim rządzie Mateusza Morawieckiego, a także Michał Sroka, późniejszy szef gabinetu ministra sportu.

Wspomniana redakcja skontaktowała się też z Łukaszem Mejzą. Młodszy o 29 lat od prezesa Kuleszy kontrowersyjny polityk powiedział: - Kilku dorosłych Polaków o drugiej w nocy napiło się wódki w męskim składzie i pośpiewało. To jest Polska i nasze piękne tradycje biesiadowania - podkreślił były wiceminister sportu oraz turystyki, a także dodał, że wspomniane spotkanie odbyło się poza godzinami pracy w prywatnym mieszkaniu.