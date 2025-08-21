Niesamowite, co Hiszpanie napisali o Lewandowskim w jego urodziny

Dokładnie dziś, tj. 21 sierpnia, Robert Lewandowski skończył 37 lat. Chociaż polskiemu napastnikowi coraz bliżej do 40, to niezmiennie rywalizuje na najwyższym poziomie. "Nienasycony Lewandowski: Dwie dekady na najwyższym poziomie" - tak urodziny piłkarza FC Barcelony opisał kataloński dziennik "Sport".
"Gdy Robert Lewandowski rozpoczynał zawodową karierę piłkarską w 2007 roku, to Lamine Yamal był zaledwie noworodkiem. Polski napastnik kończy dziś 37 lat" - zauważono na początku tekstu. "Przed nim dwudziesty z rzędu sezon w elicie, co jest niemałym osiągnięciem. Kiedy wówczas nastolatek Lewandowski rozpoczynał profesjonalną grę w piłkę nożną w lipcu 2007 roku, to jego obecny kolega z szatni Barcelony, Lamine Yamal, miał zaledwie dwa tygodnie; Cubarsí i Jofre Torrents skończyli właśnie sześć miesięcy, a młodzi piłkarze, tacy jak kuzyni Toni i Guille Fernandez, czy objawienie presezonu, Dro, jeszcze nie byli na świecie" - wyliczył "Sport".
Gazeta zauważyła, że etyka pracy Lewandowskiego sprawia, że "jego statystyki pozostawiają krytyków bez słowa". Zauważono, że w poprzednim sezonie napastnik był zawodnikiem z największą liczbą decydujących goli (10) w całym sezonie ligowym. "Innymi słowy, wygrywał mecze" - skomentowano.
"Lewy pozostaje na najwyższym poziomie, mając 37 lat i urodziny 21 sierpnia. Nienasycony zabójca z dwiema dekadami futbolu za sobą... a licznik wciąż rośnie" - podsumowano.
Robert Lewandowski ciągle czeka na debiut w nowym sezonie La Ligi. Z powodu kontuzji mięśniowej przegapił wygrany 3:0 mecz wyjazdowy z Mallorcą. Jednak według hiszpańskich mediów powinien znaleźć się w kadrze FC Barcelony na kolejne spotkanie, które Katalończycy rozegrają na wyjeździe z Levante w sobotę 23 sierpnia o godz. 21:30. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.
