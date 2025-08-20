Lewandowski pokazał, na co go stać! Tak "ośmieszył" kolegę z drużyny

Polski piłkarz do FC Barcelony dołączył w 2022 roku, a jego ostatni sezon w bordowo-granatowych barwach był naprawdę udany. Strzelił 42 bramki w 52 rozegranych meczach. Mimo tego sporo w ostatnim czasie mówi się o odejściu Polaka z ekipy mistrza Hiszpanii. Wszystko przez kończący się za rok kontrakt, a także metrykę - wielu kibiców oraz ekspertów uważa, że "Lewy" nie będzie już długo w stanie grać na najwyższym poziomie, którego wymaga od niego Barca.
Lewandowski szybszy od Rashforda. Deklasacja!
Mimo upływających lat Lewandowski wciąż wygląda jednak jak prawdziwy atleta, a na boisku zdaje "test oka". Nie brakuje mu kondycji, żeby biegać przez pełne 90 minut i potrafi wykorzystywać swoją siłę, żeby wchodzić w pojedynki z obrońcami i utrzymywać się przy piłce. Polak nigdy nie był za to znany jako wyjątkowo szybki napastnik, ale jak się okazało na ostatnim treningu Barcy: i pod tym kątem potrafi pokazać się ze świetnej strony.
Na filmiku wrzuconym na profile Barcy widzimy, jak Lewy na treningu wchodzi w szranki z młodszym o dziewięć lat Marcusem Rashfordem. Piłkarze rozpoczynają sprint z tej samej pozycji, ale to 37-latek jako pierwszy obiega słupki i dociera do "mety". Zarówno na twarzy Polaka, jak i Anglika pojawia się szeroki uśmiech. Być może obaj byli zaskoczeni, kto okazał się zwycięzcą tego pojedynku.
W trakcie sezonu 2025/2026 przekonamy się też, czy Lewandowski oraz Rashford będą rywalizować o miejsce w składzie. Anglik obecnie jest w Barcelonie uważany przede wszystkim za zmiennika Raphinhii, ale media spekulują, że Hansi Flick może z czasem zacząć chętniej wystawiać go na dziewiątce.
