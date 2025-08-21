Powrót na stronę główną
A jednak! Oto gdzie i z kim przyłapali Yamala. "10 tys. euro za noc"
Lamine Yamal błysnął w meczu otwierającym sezon FC Barcelony, lecz to nie dlatego właśnie zrobiło się wokół niego poruszenie. Reprezentant Hiszpanii udał się na krótki wypad do Monako, gdzie nie był sam. Przyłapano go z kobietą, z którą był widywany już wcześniej, co tylko podgrzewa plotki o ich romansie.
Lamine Yamal i Nicki Nicole / Lamine Yamal
zrzut ekranu z https://x.com/laamineeyamal/status/1957553196974665925 / REUTERS/Francisco Ubilla

Lamine Yamal rozpoczął sezon w FC Barcelonie od bramki i asysty w ligowym spotkaniu z Mallorcą (3:0).  Jednak to nie ten występ sprawił, że wokół 18-latka ponownie zrobił się szum. Tym razem poszło o jego życie uczuciowe.

Lamine Yamal po meczu FC Barcelony dostał wolne. Ten czas spędził z nią. Robi się ciekawie

Reprezentant Hiszpanii ma spotykać się z argentyńską piosenkarką o pseudonimie Nicki Nicole (jej imię i nazwisko to Nicole Denise Cucco), starszą od niego o sześć lat (a rocznikowo siedem). Wcześniej kobieta pojawiła się na "osiemnastce" piłkarza, natomiast pod koniec lipca mieli wspólnie imprezować na dyskotece do białego rana. A przed jednym z meczów na wyświetlaczu telefonu Yamala dostrzeżono jej zdjęcie, co jeszcze podgrzało plotki o ich relacji. Teraz znów zostali przyłapani.

Po spotkaniu Barcelony z Mallorcą 18-latek dostał trochę wolnego. I zdecydował się spędzić ten czas w Monte Carlo, gdzie towarzyszyła mu Nicole (która oglądała z trybun ostatni mecz mistrzów Hiszpanii). Nagranie ze spacerującą ulicami parą ukazało się w mediach społecznościowych. A co bardziej dociekliwi dostrzegli zbieżność między ich ostatnimi publikacjami na Instagramie - piłkarz i piosenkarka mieli być na jednym jachcie. 

Lamine Yamal widziany z Nicki Nicole w Monte Carlo. Bawili się na całego

Co jeszcze wiadomo na temat wypadu gwiazdorskiej pary? "Jak ujawnił dziennikarz Javi Hoyos, wybrali oni pięciogwiazdkowy hotel Maybourne Riviera  Ceny pokoi w sierpniowy weekend zaczynają się tam od 2700 euro za noc. W przypadku apartamentów wybranych przez Yamala i Nicole, z jednym łóżkiem king-size oraz prywatnym basenem, rachunek wzrósł do co najmniej 10 tys. euro za noc, choć hotel oferuje również droższe pokoje" - czytamy w serwisie klix.ba. 

Na razie Lamine Yamal i Nicki Nicole nie zabierają głosu w sprawie tego, co ich łączy, choć kolejne takie nagrania będą coraz bardziej podsycać spekulacje. Para zakończyła już wyjazd, a piłkarz wrócił do FC Barcelony i przygotowuje się do sobotniego spotkania ligowego z Levante

