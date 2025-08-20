"Idealny następca Lewandowskiego" ma dość. Barcelona już zaciera ręce

Julian Alvarez za spory talent był uważany jeszcze w czasach, gdy grał w River Plate. Do świadomości przeciętnego kibica przedostał się jednak w czasie mundialu w 2022 roku, kiedy niespodziewanie wskoczył do pierwszej jedenastki reprezentacji Argentyny, wygryzając z niej Lautaro Martineza. Filigranowy napastnik był kluczową postacią w ekipie Lionela Scaloniego na drodze do zdobycia mistrzostwa świata. W Katarze uzbierał 4 gole w 7 rozegranych meczach.

Alvarez odejdzie z Atletico? To wielka szansa dla Barcelony

W 2024 roku Argentyńczyk wykonał kolejny znaczący krok w karierze. Odszedł z Manchesteru City, gdzie nie miał gwarancji gry w pierwszym składzie, żeby zostać graczem Atletico Madryt. Ekipa Diego Simeone zapłaciła za niego 75 milionów euro, co było drugim największym zakupem w historii hiszpańskiego klubu (po pozyskaniu Joao Felixa w 2020 roku za 127 mln). 25-latek zdołał sprostać presji i miał bardzo udany debiutancki sezon w barwach Atletico.

Świetnie zaczął też kolejny. Na start rozgrywek 2025/2026 w La Liga Argentyńczyk zdobył pięknego gola z rzutu wolnego w starciu z Espanyolem. Sęk jednak w tym, że jego ekipa... i tak przegrała 1:2. Social media zalały obrazki z tego spotkania - pokazujące smutnego i najwyraźniej zawiedzionego napastnika. W środę ciekawe wieści przekazał Matias Palacios w programie "El Chiringuito". Według niego otoczenia Alvareza ma być zdania, że ten popełnił błąd decydując się na dołączenie do Atletico.

Co jest tego powodem? Argentyńczykowi miało nie podobać się, że w poprzednim sezonie bywał zmieniany w przerwie czy czasem nawet wystawiany na lewym skrzydle, a nie środku ataku. Wielu ekspertów oraz kibiców uważa też, że zawodnikowi jego pokroju trudno jest rozwinąć skrzydła pod okiem Diego Simeone, który preferuje pragmatyczny i defensywny futbol.

Te informacje mogą cieszyć FC Barcelonę, która podobno jest wielce zainteresowana usługami Alvareza. W kwietniu "Marca" informowała, że transfer Alvareza do Blaugrany może być narzędziem wyborczym w rękach Joana Laporty. Argentyńczyk jest w końcu często określany jako "idealny następca Lewandowskiego".