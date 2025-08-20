Szczęsny wciąż czeka, a tu wielki zwrot ws. Peni! Oto co szykuje Barcelona

To Inaki Pena, a nie Wojciech Szczęsny, był początkowo podstawowym bramkarzem FC Barcelony po kontuzji Marka-Andre Ter Stegena. 26-letni Hiszpan, któremu wcześniej trudno było nawet marzyć o byciu jedynką między słupkami Blaugrany, spisywał się zresztą bardzo dobrze. Z czasem jednak jego forma się pogorszyła, plus podpadł Hansiemu Flickowi - kiedy spóźnił się na trening. Od tamtego czasu Pena praktycznie zniknął z radaru, media oraz kibice przestali przesadnie zwracać na niego uwagę.

Wiadomo, co dalej z Inakim Peną? Hiszpańskie media donoszą

Po wyzdrowieniu Ter Stegena, a także transferze Joana Garcii, stało się jasne: Pena to już nie bramkarz numer dwa w hierarchii Hansiego Flicka, a cztery. Nikomu więc nie trzeba było tłumaczyć, że Hiszpan jest zmuszony odejść z FC Barcelony. Poszukiwanie nowego klubu idzie mu jednak wyjątkowo topornie. Mamy drugą połowę sierpnia, a wciąż nie wiadomo, gdzie będzie grał 26-latek w najbliższych miesiącach.

Nowe wieści przekazał w środę Alex Luna, dziennikarz "Mundo Deportivo". Według niego Pena jest na celowniku Girony FC. Jego przedstawiciel miał spotkać się z dyrektorem sportowym Barcy, czyli Deco, żeby omówić szczegóły ewentualnej transakcji. Jak się okazuje: władze mistrza Hiszpanii mogą mieć w planach przedłużenie kontraktu z 26-latkiem, po czym wypożyczenie go właśnie do wspomnianej ekipy. Co więcej: z Inakiego miała ostatecznie zrezygnować Celta de Vigo, która też była nim zainteresowana.

FC Barcelona rozpoczęła sezon ligi hiszpańskiej w sobotę, 16 sierpnia. Wówczas w podstawowym składzie drużyny Hansiego Flicka wyszedł Joan Garcia. Wojciech Szczęsny wciąż czeka na rejestrację do pierwszego zespołu Blaugrany, a Marc-Andre Ter Stegen jest w trakcie rehabilitacji po operacji pleców.