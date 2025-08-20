Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Kolega Lewandowskiego na wylocie z Barcelony! Klub podjął zaskakującą decyzję
Barcelona podjęła decyzję w sprawie piłkarza, który długo był nieobecny z uwagi na kontuzję. Marc Casado, bo to o nim mowa, miał zostać poinformowany, że jeśli chce grać dużo i regularnie, to już nie w tym klubie. Mało tego, jak informują hiszpańskie media, chętnych nie brakuje, a kwota, którą są gotowi zapłacić, z pewnością spodobałaby się Barcelonie.
SOCCER-SPAIN-BAR-RSO/REPORT
Fot. REUTERS/Albert Gea

Dla Marca Casado miniony sezon był słodko-gorzki. Hiszpański środkowy pomocnik szybko przekonał do siebie Hansiego Flicka i wywalczył miejsce w podstawowym składzie pierwszej drużyny. Wcześniej regularnie grał jedynie w rezerwach. Do marca wszystko układało się jak z nut. Barcelona spisywała się świetnie, a Casado nie dawał się silnej konkurencji. 

Zobacz wideo Swoboda z najlepszym wynikiem w sezonie. "Troszeczkę mnie coś zabolało"

Kontuzja, która zmieniła wszystko

Niestety właśnie w marcu w starciu z Atletico Madryt Hiszpan doznał urazu więzadła w kolanie. Nie zerwał go na szczęście, bo inaczej leczyłby się do dziś. Natomiast został wyeliminowany z gry na dwa miesiące. Wrócił dopiero na samą końcówkę, ale w czterech ostatnich ligowych meczach z ławki się nie podniósł. Jak się okazuje, jego sytuacja skrajnie się zmieniła. Na gorsze. Casado nie zagrał ani minuty na inaugurację nowych rozgrywek z Mallorcą (3:0), a zgodnie z doniesieniami hiszpańskich dziennikarzy, w Barcelonie ogólnie nie ma już czego szukać. 

Casado nie chce odejść, ale może nie mieć wyjścia. Chętni już są

Santi Ovallo z radia Cadena SER informuje, że Katalończycy są jak najbardziej otwarci na sprzedaż Hiszpana przy odpowiedniej ofercie i jego woli odejścia. Tej woli na razie nie ma, 21-latek chciałby zostać. Jednakże jednocześnie dostał wyraźny komunikat, że nie otrzyma zbyt wielu minut w tym sezonie. Co więcej, chętnych na niego nie brakuje.

FC Barcelona miała już dostać oferty od Realu Betis, angielskiego Wolverhampton oraz włoskiego Como. Wszystkie oscylujące w okolicach 30 milionów euro. Transfer stanie się wysoce prawdopodobny, jeśli sam Casado zmieni zdanie i dojdzie do wniosku, że w Barcelonie nic miłego go już nie czeka. W tych okolicznościach wątpliwe, by miał jeszcze zagrać w katalońskich barwach. "Blaugrana" następny mecz rozegra w sobotę 23 sierpnia na wyjeździe z Levante

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/11 W którym sporcie używa się takiej piłki?

Quiz wiedzy. Dopasujesz piłkę do sportu? Bez problemu robi to tylko co 5. uczestnik